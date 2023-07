Algérie Ferries change son programme de traversées vers l’Espagne

Le programme de la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, s’affiche désormais riche en traversées. En effet, Algérie Ferries compte opère ses voyages à destination de la France, l’Italie et l’Espagne. Vers cette dernière destination, deux ports sont desservis par la compagnie.

Il s’agit notamment de ceux de Barcelone et Alicante. En revanche, dans un nouveau communiqué mis en ligne en ce lundi 31 juillet 2023, Algérie Ferries annonce plusieurs changements en son programme de traversées vers l’Espagne.

Traversées vers l’Espagne : Algérie Ferries apporte des changements dans son programme

En effet, dans son nouveau communiqué, la compagnie maritime nationale annonce des modifications concernant ces dessertes entre le port d’Alger et celui d’Alicante en Espagne. Les changements d’Algérie Ferries s’affichent comme suit :

Alger – Alicante prévue pour le 3 août sera avancée pour le 1ᵉʳ août 2023 à 20 h00 ;

Alicante – Alger, programmée pour le 4 août 2023. Elle sera assurée en date du 6 août 2023 à 19 h 00 par le Tariq Ibn Ziyad ;

Alger – Alicante prévue pour le 26 août sera reportée pour le 27 août 2023 à 20 h 00 ;

La traversée du retour Alicante – Alger, prévue pour le 27 août, sera aussi reportée pour le 28 août à 19 h ;

Le voyage Alger – Alicante programmé initialement pour le 27 août sera reportée pour le 29 août à 19h ;

Alger – Alicante du 3 septembre sera assurée en date du 4 septembre 2023 à 19h par le navire Tariq Ibn Ziyad.

Par ailleurs, dans son communiqué, Algérie Ferries informe que ses modifications ont été apportées dans le but de transporter un nombre plus important de passager entre l’Algérie et l’Espagne. Elle invite ses passagers concernés par ces voyages à prendre contact avec ses agences pour plus d’informations.

| À LIRE AUSSI :

>> Résidence temporaire en Espagne : changement important concernant le permis de séjour

>> Air Algérie baisse les prix de ses vols vers ces destinations

>> Vols vers l’Algérie : Air France lance un nouveau service pour l’enregistrement des bagages