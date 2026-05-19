Algérie Ferries casse les prix sur ses traversées vers Marseille avant l’été

La compagnie maritime nationale brise les prix pour deux de ses traversées vers Marseille. Une opportunité à saisir pour les voyageurs piétons et les automobilistes. Cette nouvelle offre intervient alors que les membres de la diaspora s’apprêtent à rejoindre leur pays cet été.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), opérant sous la marque Algérie Ferries, a dévoilé une offre tarifaire exceptionnelle. Cette promotion cible spécifiquement deux liaisons programmées cette semaine au départ de la capitale algérienne.

Algérie Ferries annonce deux promotions sur ses traversées vers la France

Les offres promotionnelles proposées par Algérie Ferries concernent spécifiquement deux traversées de la ligne Alger-Marseille, programmées pour les mardi 19 et jeudi 21 mai.

Pour ces dates, la compagnie publique applique une grille tarifaire très attractive : les billets sont fixés à 23 020 dinars algériens pour les passagers piétons et à 57 020 dinars algériens pour les voyageurs accompagnés d’un véhicule.

Cette offre de dernière minute constitue une excellente opportunité pour la diaspora et les résidents, permettant de voyager à moindres frais juste avant la flambée des prix habituelle de la saison estivale.

Algérie Ferries renforce son programme estival

Pour répondre à la forte demande de la diaspora durant la saison estivale, Algérie Ferries renforce son dispositif. La compagnie nationale s’apprête à accueillir un flux important de voyageurs en augmentant la disponibilité de ses traversées, une option toujours privilégiée par les familles et les automobilistes.

L’un des piliers de ce plan est l’ouverture de cinq nouvelles lignes maritimes inédites. Ces liaisons connecteront directement Alger, Oran et Annaba aux ports européens de Barcelone (Espagne), Sète (France) et Gênes (Italie).

Cette extension du réseau permettra d’enrichir l’offre existante et de renforcer les connexions avec le sud de l’Europe. L’objectif principal est de désengorger les lignes les plus fréquentées tout en offrant une plus grande flexibilité aux passagers.

Enfin, pour maximiser ses capacités durant les mois de forte affluence, la compagnie nationale a affrété un navire italien supplémentaire, le Camomilla. Ce renfort temporaire soutiendra la flotte existante pour assurer un rythme soutenu et optimiser la qualité du service.

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