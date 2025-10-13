Algérie Ferries casse les prix : des offres promotionnelles sur les traversées vers Marseille

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, frappe fort sur le marché en dévoilant de nouveaux tarifs promotionnels pour ses liaisons maritimes entre l’Algérie et la France. Cette initiative vise à rendre les voyages accessibles et confortables pour les passagers, notamment la diaspora établie à l’étranger.

Le point fort de cette nouvelle campagne commerciale réside dans les tarifs tout inclus qui sont désormais commercialisés. En effet, Algérie Ferries propose des billets complets comprenant la traversée maritime pour le passager, l’embarquement du véhicule qui est un avantage majeur pour les familles, les repas à bord permettant une expérience de voyage sans frais additionnels imprévus.

Cette initiative d’Algérie Ferries s’inscrit dans une démarche visant à stimuler les réservations et à offrir une solution de transport compétitive et pratique pour les voyageurs planifiant leurs vacances ou leur retour au pays. Ces promotions s’appliquent sur plusieurs traversées à destination du port de Marseille en France.

🟢 À LIRE AUSSI : Devises, métaux précieux… Le PLF 2026 durcit les contrôles pour les voyageurs en Algérie



Algérie Ferries met en promotion ses billets de voyage vers Marseille

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a dévoilé des tarifs exceptionnels destinés à ses passagers voyageant entre l’Algérie et la France. Cette annonce a été relayée via une vidéo de la compagnie, diffusée sur ses réseaux sociaux.

En effet, ces tarifs préférentiels s’appliquent à plusieurs liaisons maritimes stratégiques desservant le port de Marseille en France. Ces offres sont conçues pour être particulièrement compétitives, en particulier pour les passagers voyageant avec un véhicule :

Alger – Marseille : prix de base sans voiture est fixé à 21 620. Avec véhicule, il s’élève à 53 120 dinars algériens ;

prix de base sans voiture est fixé à 21 620. Avec véhicule, il s’élève à 53 120 dinars algériens ; Oran – Marseille : Les prix de départ sont fixés à 22 520 dinars. Pour les voyageurs souhaitant embarquer leur véhicule, les prix débutent à 59 020 dinars ;

Les prix de départ sont fixés à 22 520 dinars. Pour les voyageurs souhaitant embarquer leur véhicule, les prix débutent à 59 020 dinars ; Skikda – Marseille : 21 620 pour le voyage en aller simple sans véhicule et 53 120 dinars pour les billets incluant le transport de véhicule.

Par ailleurs, Algérie Ferries insiste sur le fait crucial que ces tarifs promotionnels s’appliquent exclusivement aux voyages en aller simple, et non aux billets en aller-retour. Cette précision est essentielle, notamment pour les passagers planifiant leurs réservations.

Algérie Ferries ouvre les réservations jusqu’en janvier 2026

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a précédemment mis en vente ses billets pour la période après-saison. Il est désormais possible de réserver des traversées vers la France et l’Espagne, notamment vers Marseille, Sète et Alicante, jusqu’au 31 janvier 2026

Cette annonce offre une flexibilité précieuse à ceux qui souhaitent voyager en dehors de la saison estivale, souvent saturée. L’extension de la période de réservation jusqu’au début de l’année 2026, permet aux familles de mieux planifier leurs déplacements pour les fêtes de fin et de début de l’année.

Grâce à cette initiative, Algérie Ferries répond à une demande croissante de voyages plus calmes et plus économiques. Les clients de la compagnie peuvent donc anticiper leurs projets de voyage et éviter le rush des dernières minutes.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie et Turkish Airlines scellent un partenariat stratégique pour une coopération élargie

