Algérie Ferries : Badji Mokhtar 3, un véritable hôtel flottant

Le navire Badji Mokhtar 3 est le fruit d’une longue collaboration entre la Chine et l’Algérie et offre aux clients de la compagnie Algérie Ferries une meilleure gamme de services et des conditions de voyage plus agréables. Récemment, les internautes ont été agréablement surpris de découvrir ce bateau à travers plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui montrent son intérieur.

En effet, la conception de ce bateau se veut sobre en alternant des couleurs très sombres et des coloris très clairs, en fonction de l’espace, on oscille entre le bleu, se référant aux codes de la compagnie maritime, le brun, l’or et l’écru.

Dans ce décor moderne et léger, se retrouvent de multiples références au territoire algérien et à la richesse de ses régions. Des photographies d’Algérie, ou des peintures reprenant la culture algérienne sont ainsi présentes dans tous les espaces prévus.

Le bateau, qui peut accueillir jusqu’à 1800 passagers, a fait le choix de fluidifier les déplacements des passagers sur le ferry et de leur proposer une amélioration du temps consacré à leur voyage.

Le Badji Mokhtar 3 s’est organisé sur plusieurs étages et dédie ainsi chaque espace à un type d’activité : Détente, restauration, magasins et commerce, loisirs et activités sportives. Le ferry est équipé de nombreux escaliers mécaniques qui facilitent les déplacements. Il est conçu pour accueillir les passagers seuls ou qui viennent accompagnés de leur véhicule et dispose d’une capacité de 600 véhicules.

Un confort optimal au niveau des cabines et des sièges

Pour ses traversées, le bateau comporte différentes offres de places et de cabines. En effet, 500 cabines sont mises à disposition, elles permettent de loger entre 2 et 4 personnes en fonction de l’offre choisie. Elles sont constituées de couchettes individuelles ou de lits superposés pour les pièces les plus grandes pour les pièces ainsi que de petits rangements. Quant aux cabines plus luxueuses, elles sont équipées d’un lit double ainsi que d’un petit espace salon privé.

Quant aux voyageurs ne disposant pas de cabine, plusieurs sièges, répartis en rangées bien séparées, leur permettront de se poser au cours de la traversée. Renforcées pour un confort optimal, les sièges sont munis d’appui-tête et d’accoudoirs et sont légèrement extensibles grâce à leur système de réglage.

Des boutiques hors taxes, des espaces de jeux … quoi d’autres?

En outre, le navire a aménagé des boutiques hors taxes destinées à tous ceux qui désirent faire quelques achats de dernière minute. Par ailleurs, les enfants ne sont pas oubliés, puisqu’ils bénéficient également d’une aire de jeux couverte. Ce parc pour enfants est constitué de toboggans, une piscine à balles, un panier de basket et beaucoup de jeux et des jouets pour exciter les enfants.

On y trouve aussi des coins salons équipés de sièges commodes et des bars où sont servies toutes sortes de boissons chaudes et froides. Ils sont nombreux sur le ferry et présentent une large palette d’aménagements intérieurs cozy.