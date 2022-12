Algérie Ferries : annulation des traversées vers Marseille et Alicante

Les compagnies de transports maritimes des voyageurs font souvent face à des perturbations de leurs programmes d’hiver. Algérie Ferries en fait partie. En effet, depuis l’entrée en vigueur de son programme spécial hiver, la compagnie maritime nationale ne cesse d’annoncer des annulations de ses traversées.

Si certaines de ces derniers sont causées par l’accident de l’un de ces navires au niveau du port de Skikda, d’autres sont dues aux conditions météorologiques et aux changements climatiques. Ces perturbations touchent même à ses balades en mer.

Algérie ferries annule des traversées vers Marseille et Alicante

Dans un communiqué rendu public en ce jeudi 8 décembre 2022, le transporteur maritime national a annoncé l’annulation de plusieurs traversées à destination de la France, mais aussi de l’Espagne. Par ailleurs, sont concernées par ces annulations, les voyages programmés pour ce jeudi et vendredi.

En effet, le communiqué d’Algérie ferries précise que les traversées annulées sont au nombre de quatre, à savoir celles au :

Départ d’Alger vers Marseille programmée pour ce jeudi 08 décembre à 12 h 00 ;

Départ du port d’Oran vers celui d’Alicante prévu pour ce jeudi 08 décembre à 19 h 00 ;

Depuis Marseille à destination d’Oran, programmée pour le vendredi 09 décembre à 12 h 00 ;

Depuis Alicante vers Oran, prévue pour le vendredi 09 décembre à 19 h 00.

Les balades en mer d’Algérie Ferries annulées

Par ailleurs, dans un précédant communiqué, Algérie ferries a également annoncé l’annulation de plusieurs de ces balades en mer. En effet, il s’agit des traversées urbaines assurées par son navire, le HSC Seraidi au niveau de la côte de la baie d’Alger.

Au nombre de ses voyages annulés, on compte les traversées du 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2022. Pour rappel, Algérie Ferries a repris ses balades en mer le mois de juillet dernier, en assurant le transport entre plusieurs destinations. Notamment, La pêcherie, Tamenfoust et les Sablettes. Et ce, notamment à petit prix.