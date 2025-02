Algérie Ferries annonce une traversée supplémentaire vers cette destination populaire

Dans un communiqué publié ce dimanche soir, la compagnie nationale de transport maritime des passagers, Algérie Ferries, a annoncé l’ajout d’une traversée supplémentaire sur sa ligne Alger-Marseille. Cette décision vise à répondre à la forte demande des voyageurs et à fluidifier le trafic maritime entre les deux rives de la Méditerranée.

Une nouvelle traversée pour répondre à la demande

D’après le communiqué de la compagnie, la traversée supplémentaire est prévue pour le mardi 27 février à 16h00. Le ferry quittera le port d’Alger en direction du port de Marseille, offrant ainsi une nouvelle possibilité aux voyageurs souhaitant se rendre en France.

Cette initiative intervient alors que de nombreux passagers expriment régulièrement des difficultés à réserver des billets en raison de la forte affluence, notamment en période de vacances et lors des grandes migrations saisonnières. Avec cette traversée supplémentaire, Algérie Ferries espère améliorer la disponibilité des places et offrir une meilleure expérience à ses clients.

Une desserte stratégique

La ligne maritime entre Alger et Marseille est l’une des plus fréquentées par les voyageurs algériens et franco-algériens. Elle permet le transport de passagers, mais aussi de véhicules et de marchandises. Son importance économique et sociale est majeure, reliant directement l’Algérie à la France et facilitant les échanges entre les deux pays.

Algérie Ferries, qui assure régulièrement cette liaison, doit souvent faire face à une demande bien supérieure à l’offre disponible. L’ajout de cette traversée exceptionnelle répond donc à un besoin réel et traduit la volonté de la compagnie de mieux servir ses usagers.

Réservations et disponibilités

La compagnie a invité les voyageurs intéressés par cette traversée à réserver leurs billets dès que possible via ses canaux officiels, notamment son site internet et ses agences commerciales. Elle a également rappelé aux passagers de respecter les formalités administratives et sanitaires en vigueur pour voyager sans encombre.

Vers une augmentation de l’offre maritime ?

Cette initiative pourrait préfigurer d’autres mesures similaires dans le futur, en fonction de la demande et des capacités logistiques d’Algérie Ferries. La compagnie continue d’évaluer la fréquentation de ses traversées et pourrait ajuster son calendrier en conséquence.

En attendant, cette traversée supplémentaire du 27 février est une bonne nouvelle pour les passagers cherchant une solution de transport entre Alger et Marseille.