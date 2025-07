Algérie Ferries annonce une bonne nouvelle : El Venizelos reprend du service

Le début de carrière d’El Venizelos avec Algérie Ferries, ce navire grec affété par la compagnie, a été quelque peu chahuté. Le bateau a en effet subi deux rétentions de plusieurs jours, l’une à Marseille et l’autre à Alicante, par les autorités portuaires.

Rappelons, El Venizelos avait été retenu au port de Marseille le 23 juin dernier, notamment le lendemain de sa première traversée entre Alger et Marseille. Algérie Ferries avait précisé que le navire était soumis à des procédures de contrôle préalablement programmées par les autorités portuaires françaises. Cependant, quelques jours après, le même scénario s’est reproduit au port d’Alicante.

Algérie Ferries revient dans un nouveau communiqué pour rassurer ses clients et annoncer la bonne nouvelle de la reprise du service de cet affrété grec.

🟢 À LIRE AUSSI : Traversée maritime Oran – Alicante : Algérie Ferries annonce des perturbations à cette date

La première traversée d’El Venizelos programmée pour ce jeudi 10 juillet

En effet, dans un communiqué, publié dans la soirée du mercredi 9 juillet, la compagnie maritime nationale a annoncé que son navire a achevé les procédures de contrôle technique au port d’Alicante en Espagne, et s’apprête à entrer en service, selon son programme estival.

« Nous informons nos chers clients que le navire affrété El Venizelos a achevé toutes les étapes de contrôle techniques prévues au port d’Alicante et s’apprête désormais d’entrer en service dans le cadre de son programme estival 2025« , lit-on sur le communiqué d’Algérie Ferries.

La date de sa première traversée à destination du port d’Alger est programmée pour ce jeudi 10 juillet 2025 à partir de 20h, au départ du port espagnol d’Alicante. Algérie Ferries rassure ses clients que toutes les conditions favorables à ce voyage ont été prises en compte, notamment en matière de sécurité, du confort, et de la qualité de servie.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport maritime : de nouvelles compagnies arrivent, le Tariq Ibn Ziyad bientôt de retour

Le marché algérien s’ouvre à de nouveaux opérateurs maritimes

Le secteur du transport maritime des voyageurs en Algérie s’apprête à connaître une transformation majeure. Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé l’arrivée imminente de plusieurs nouvelles compagnies maritimes sur le marché algérien, marquant ainsi une ouverture significative du secteur aux investisseurs privés.

Cette évolution survient dans un contexte de concurrence croissante où des opérateurs étrangers comme Balearia, Trasmediterranéa et GNV sont déjà présents aux côtés d’Algérie Ferries. Le marché, longtemps dominé par quelques acteurs, attire désormais l’attention d’investisseurs nationaux et internationaux.

En effet, parmi les développements notables, la compagnie Aurès Maritime prévoit de lancer ses services, tandis que le groupe public Madar, via MMC, prépare également son entrée sur le marché. En parallèle, Algérie Ferries annonce le retour en service de son navire emblématique, le Tariq Ibn Ziyad, pour août prochain, et programme 320 traversées pour la saison estivale.

Cette diversification des opérateurs devrait conduire à une amélioration des services et potentiellement à des tarifs plus compétitifs pour les voyageurs, notamment sur les lignes reliant l’Algérie à la France et à l’Espagne.