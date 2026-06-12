Algérie Ferries annonce des modifications sur plusieurs liaisons maritimes avec la France

La Compagnie nationale de transport maritime des voyageurs a publié un communiqué officiel faisant état de reports et d’avancements affectant quatre traversées au départ et à destination de Marseille, Oran et Alger.

La Compagnie nationale de transport maritime des voyageurs (Algérie Ferries) a informé ses passagers, dans un communiqué officiel rendu public, de modifications apportées au programme de ses liaisons maritimes. Quatre traversées sont concernées, avec des reports et un avancement de départ selon les détails suivants.

La compagnie reporte au 12 juin 2026 à 11h00 du matin la traversée reliant Marseille à Oran, initialement programmée le 11 juin 2026. Elle invite donc les passagers munis de billets pour cette date à prendre en compte ce changement et à se présenter au port d’embarquement conformément au nouvel horaire communiqué.

Contrairement aux autres trajets concernés, la liaison Oran – Marseille fait l’objet d’un avancement de départ. La compagnie avance au 13 juin 2026 à 19h00 cette traversée, initialement prévue le 14 juin 2026. Elle appelle donc les passagers concernés à anticiper leurs préparatifs en conséquence.

La compagnie reporte au 15 juin 2026 à 13h00 la traversée Marseille – Alger, qui devait initialement avoir lieu le 13 juin 2026. Elle invite les passagers concernés à prendre les dispositions nécessaires et à se présenter conformément au nouvel horaire communiqué.

Ce report de deux jours représente le délai le plus important parmi les modifications annoncées, et concerne l’ensemble des passagers ayant réservé pour cette date au départ de Marseille à destination de la capitale algérienne.

Enfin, la liaison Alger – Marseille, programmée le 15 juin 2026, est à son tour reportée au 16 juin 2026 à 13h00.

Quels sont les recommandations d’Algérie Ferries ?

Face à ces perturbations, la compagnie invite l’ensemble des passagers concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires et à se rendre au port d’embarquement dans les délais impartis, afin de mener à bien les formalités d’embarquement dans les meilleures conditions.

Algérie Ferries présente ses excuses pour la gêne occasionnée par ces changements et remercie ses passagers pour leur compréhension. Pour tout renseignement complémentaire, la compagnie met à disposition les numéros de contact.

D’ailleurs, dans un communiqué plus récent, Algérie Ferries a annoncé la mise à disposition de nouveaux numéros de téléphone dédiés à son centre d’appels basé à Alger, afin de répondre à l’ensemble des demandes et interrogations de ses clients.

Les passagers souhaitant obtenir des informations peuvent désormais contacter la compagnie via les numéros suivants :+213 21 00 04 51 / +213 21 00 02 52 / +213 21 00 04 59 /+213 21 00 06 31 / +213 21 00 08 13 / +213 20 11 24 94