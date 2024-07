Algérie ferries annonce des modifications dans le programme des traversées

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs algériens et les membres de la diaspora planifiant de voyager sur le navire Tassili 2. La compagnie nationale de transport maritime, Algérie Ferries, a annoncé une modification importante de son programme de traversées prévu. Ces changements significatifs touchent plusieurs traversées prévues entre l’Algérie et la France en raison de l’indisponibilité temporaire du navire.

Algérie ferries : Nouveau programme de traversées vers Marseille

Selon un communiqué de la compagnie, l’Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs a annoncé le report des traversées. Offrant ainsi plus de flexibilité aux passagers et permettant des ajustements nécessaires pour un voyage plus confortable et sécurisé, voici les nouvelles modifications dans son programme de voyages au départ du port d‘Alger à destination de Marseille :

Marseille-Skikda :

Initialement prévue : 15 juillet à 13h00

Nouveau départ : 17 juillet à 16h00

Navire : Algérie 2

Oran-Marseille :

Initialement prévue : 17 juillet à 11h00 ;

Nouveau départ : 16 juillet à 10h00 ;

Navire : Algérie 2.

Skikda-Marseille :

Initialement prévue : 19 juillet à 14h00 ;

Nouveau départ : 18 juillet à 15h00 ;

Navire : Algérie 2.

Les services compétents de la compagnie se chargeront de contacter leurs clients afin de les informer de ces modifications et s’engagent à les prendre en charge au mieux. La compagnie exprime ses regrets pour ce changement indépendant de sa volonté et remercie ses clients pour leur compréhension et leur patience durant cette période de transition. Elle s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour minimiser l’impact de ces changements et assurer la continuité du service.

Attention aux pages frauduleuses : Algérie Ferries informe ses passagers

Rappelons que dans un communiqué publié le lundi 24 juin 2024, Algérie Ferries alerte ses voyageurs sur l’existence de pages frauduleuses prétendant être des canaux de communication officiels de la compagnie.

L’ENTMV précise que sa seule page officielle sur Facebook est accessible via ce lien : https://www.facebook.com/algerieferries. La compagnie maritime nationale recommande donc à ses voyageurs de consulter régulièrement cette page pour obtenir des informations sur d’éventuels changements de programme.