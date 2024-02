Algérie Ferries affrète un nouveau navire et renforce sa flotte (IMAGES)

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a précédemment annoncé vouloir renforcer sa flotte par l’affrètement d’un nouveau navire. Le transporteur maritime des voyageurs revient dans un nouveau communiqué pour annoncer l’arrivée de son 5ᵉ bateau.

Algérie ferries assure ses dessertes à destination de la France, l’Espagne et l’Italie, en exploitant quatre navires, à savoir : El Djazair II (1320 passagers et 300 véhicules), le Tariq Ibn Ziyad ( 1276 voyageurs et 500 véhicules), le Tassili II (1320 passagers et 300 véhicules) et enfin le Badji Mokhtar.

Algérie Ferries affrète le navire italien Moby Dada

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, la compagnie maritime nationale a fait part de l’arrivée du navire italien Moby Dada au port d’Alger, en date du mercredi 31 janvier 2024. Ce navire sera exploité, à partir de ce 1ᵉʳ février 2024, pour opérer ses dessertes depuis le territoire national vers l’autre rive de la Méditerranée.

L’arrivée de Moby Dada renforcera la flotte d’Air Algérie, composée initialement de quatre navires dont deux sont toujours en maintenance. Et ce pour augmenter le nombre de ses traversées à 300 voyages, programmés pour la prochaine saison estivale. Et ce, au départ et à destination de plusieurs ports algériens.

Il est important de préciser que le navire italien Moby Dada peut transporter jusqu’à 1650 voyageurs et 30 véhicules. Le navire a accosté, mercredi, au port d’Alger. « « En prévision de la saison estivale 2024 et afin de renforcer sa flotte pour assurer le transport du plus grand nombre de voyageurs possibles, notamment, les membres de la communauté algérienne établie en Europe, l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs a affrété le navire italien Moby Dada qui a accosté ce mercredi 31 janvier en Algérie », lit-on sur le communiqué d’Algérie Ferries.

