Algérie ferries à Marseille : de vives tensions enregistrées

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a entamé la vente des billets de ses dessertes, lundi 23 mai 2022. Dès la veille, le dimanche, elle a enchaîné les communiqués afin d’éviter les scénarios de pagaille et de chaos observés une semaine auparavant, au niveau de ses agences en France.

En effet, trois jours après le début des réservations par la compagnie Algérie Ferries au titre de son nouveau programme estival, beaucoup de ressortissants algériens installés en France ne peuvent toujours pas acquérir leurs billets à destination de l’Algérie.

Cependant, « Nous appelons notre communauté à plus de calme et de sérénité devant nos agences en Algérie et en France. » a publié le transporteur maritime. Dans cette même note, Algérie Ferries tient à rassurer sa clientèle quant à la disponibilité des places. En insistant que « Les voyages supplémentaires autorisés offrent trois fois plus de capacités. » « l’ENTMV a mis en place les moyens humains et matériels suffisants pour servir et satisfaire sa clientèle ».

Autant dire que le transporteur national a déployé tous ses moyens pour empêcher tout débordement. Ces mesures se sont finalement avérées inutiles, car les agences commerciales ont repris le même désordre. Des files et des bousculades incessantes sont recensées devant les sièges de la compagnie : à Paris, Marseille, Lille et Lyon.

Des algériens gazés devant l’agence d’Algérie Ferries à Marseille

Au départ de Marseille, le nombre de traversées en direction de l’Algérie est sensiblement inférieur à celui de 2019, précédant la crise sanitaire. Une situation qui pousse plusieurs ressortissants à s’empresser devant les locaux d’Algérie Ferries. Mécontents, désespérés, ils tentent de dénoncer une mauvaise organisation, en tentant de forcer les portes de l’agence de Marseille. Une scène qui a provoqué l’intervention de la police française pour instaurer un peu plus de calme, il s’agite de ce qu’a rapporté le média La Provence. « C’est trop mal organisé. Hier soir, la compagnie a mis en place une liste de noms. mais ce matin, impossible de rentrer dans l’agence.» témoigne un des clients présents dans les lieux.

Pire encore, des agents de sécurité de l’agence de Marseille aspergent les algériens avec une bonbonne de gaz lacrymogène. Ces scènes relèvent de plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Résultat ? des clients se tenant les yeux et tentant de vomir pour certains ne pouvaient que prendre la fuite; provoquant des scènes des plus désolantes.

Que fera Algérie Ferries face à une telle pression ?

Que compte faire le gouvernement algérien pour affronter cette nouvelle crise ?; y compris pour combler la forte demande des traversées vers l’Espagne ?. L’Algérie pourra accroître le nombre de liaisons à partir du sud de la France. Augmenter davantage les traversées depuis le port de Marseille; et créer des liaisons depuis des villes côtières voisines de la frontière espagnole, comme Perpignan et Sète.