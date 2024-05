Algérie Ferries : 325 traversées vers l’Europe prévues pour l’été 2024

Aux portes de la saison estivale, les préparatifs se multiplient pour permettre aux membres de la diaspora de rejoindre le territoire national dans des meilleures conditions. De son côté, Algérie ferries a prévu un programme renforcé pour assurer le transport de ses clients.

En effet, après avoir annoncé le lancement de la promotion visant à réduire les prix des billets d’avions pour la saison estivale, le transporteur maritime prévoit de renforcer son programme avec de nouvelles traversées.

Algérie Ferries prévoit de transporter 516 000 voyageurs cet été

Pour cet été, la période qui connaît le plus de fréquentations de navires. L’entreprise maritime nationale de transport de voyageurs prévoit de mobiliser tous ses moyens pour assurer une programmation stable et efficace pendant la saison estivale.

Pour ce faire, Algérie ferries a programmé un total de 325 traversées à destination de la France, l’Italie et l’Espagne. Et ce dans le but d’assurer un total de 516 000 passagers pendant les vacances d’été. C’est ce qui a été annoncé par la directrice générale du groupe de transport maritime GATMA, dans une déclaration accordée à la télévision publique.

Par ailleurs, en plus des 516 000 passagers, les 325 traversées permettront de transporter un total de 140 000 véhicules. Dont la majeure partie est destinée à desservir la France, au départ des ports algériens. Sur ce créneau, un total de 182 voyages a été programmé à destination de Marseille et Sète, permettant le transport de 270 000 passagers et 80 000 véhicules.

Algérie Ferries : jusqu’à 60% de réduction sur le prix des billets

Pour mémoire, le transporteur maritime national a annoncé le lancement de sa nouvelle promotion offrant des réductions allant jusqu’à 60 % sur le prix des billets de voyages, prévus pour la saison estivale 2024. En effet, il s’agit d’une nouvelle offre dédiée pour les citoyens algériens résidant à l’étranger.

Par ailleurs, la nouvelle promotion d’Algérie ferries, baptisée Watani, sera valable pour la période allant du 10 août jusqu’au 28 septembre 2024. Une opportunité à saisir pour voyager à moindre coût.

