Les internautes s’acharnent sur une petite fille à cause de sa tenue vestimentaire 

Une petite fille a suscité la polémique et une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, à cause de la tenue vestimentaire qu’elle portait lors de son passage sur un plateau de télévision.

L’innocente petite fille a été victime de commentaires haineux et violents jugeant sa tenue comme « indécente » et « provocante », alors que certains sont allés jusqu’à lui souhaiter la mort.

Cette histoire a commencé après qu’un jeune garçon, âgé d’à peine 11 ans, ait présenté ses excuses aux Algériens pour être apparu aux côtés de cette petite fille sur la télévision, alors qu’elle portait une telle tenue.

La petite fille et ses parents pointés du doigt

En effet, les réactions sur cette vidéo ont pris une ampleur démesurée, certains internautes ont pointé du doigt les parents de la pauvre fillette, particulièrement sa maman, et ont remis en question leur éducation, alors que d’autres sont allés maudire le plateau et la chaîne de la télévision ayant accueilli une fille qui port une « telle tenue » et avec « les jambes nues ».

« J’espère que cette fille sera écrasée par un semi-remorque », a écrit l’un des internautes, « Abderrahmane (le petit garçon de la vidéo) devait quitter l’émission », a estimé un autre internaute, « la fille était complétement nue, c’est une honte. On ne récolte que ce que l’on sème », a lancé un autre.





