Exportations de produits pétroliers: l’Algérie sur le podium des fournisseurs de la Corée du Sud en 2026

L’Algérie confirme sa présence parmi les principaux fournisseurs de produits pétroliers de la Corée du Sud. Au cours des neuf premiers mois de 2026, elle a décroché la troisième place du classement des pays exportateurs vers ce marché asiatique, avec une moyenne de 67 000 barils par jour. Une performance qui la place devant plusieurs grands producteurs, dont les États-Unis et l’Inde.

Derrière cette progression dans le classement, les échanges pétroliers avec la Corée du Sud évoluent toutefois dans un contexte particulier. Le pays asiatique a enregistré une baisse importante de ses importations sur la période, avec des volumes nettement inférieurs à ceux de l’année précédente.

L’Algérie, troisième fournisseur de produits pétroliers de la Corée du Sud

Selon les données de l’Unité de recherche énergétique Attaqa, basées à Washington, l’Algérie a exporté en moyenne 67 000 barils de produits pétroliers par jour vers la Corée du Sud entre janvier et septembre 2026.

Elle occupe ainsi la troisième position parmi les principaux fournisseurs de ce marché, derrière le Japon, qui arrive en tête avec 74 000 barils quotidiens, et les Émirats arabes unis, qui affichent une moyenne de 72 000 barils par jour.

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L’écart reste relativement faible entre les trois premiers pays du classement. L’Algérie devance notamment les États-Unis, classés quatrièmes avec 59 000 barils par jour, ainsi que l’Inde, qui complète le top 5 avec 47 000 barils quotidiens.

Voici le classement des dix principaux fournisseurs de produits pétroliers de la Corée du Sud durant les neuf premiers mois de 2026 :

Japon : 74 000 barils par jour ; Émirats arabes unis : 72 000 barils par jour ; Algérie : 67 000 barils par jour ; États-Unis : 59 000 barils par jour ; Inde : 47 000 barils par jour ; Malaisie : 45 000 barils par jour ; Oman : 42 000 barils par jour ; Qatar : 30 000 barils par jour ; Singapour : 27 000 barils par jour ; Koweït : 22 000 barils par jour.

Au total, ces dix pays ont assuré des exportations moyennes de 485 000 barils par jour, soit près de 69 % des importations sud-coréennes de produits pétroliers.

Les importations sud-coréennes de produits pétroliers reculent de 29 % en 2026

Si l’Algérie conserve une place de premier plan parmi les fournisseurs, le marché sud-coréen connaît parallèlement une contraction de ses importations.

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Entre janvier et septembre 2026, la Corée du Sud a importé en moyenne 706 000 barils de produits pétroliers par jour. Contre 995 000 barils quotidiens durant la même période de 2025. Cette évolution représente une baisse de 29 % sur un an, selon la même source.

Le recul s’est accentué au fil des trimestres :

Premier trimestre : les importations ont diminué de 16 %, à 851 000 barils par jour, contre 1,01 million un an auparavant.

les importations ont diminué de 16 %, à 851 000 barils par jour, contre 1,01 million un an auparavant. Deuxième trimestre : la baisse a atteint 27 %, avec une moyenne de 608 000 barils quotidiens. Contre 838 000 en 2025.

la baisse a atteint 27 %, avec une moyenne de 608 000 barils quotidiens. Contre 838 000 en 2025. Troisième trimestre : le repli s’est établi à 33 %, les volumes passant de 981 000 à 661 000 barils par jour.

Les chiffres mensuels confirment cette tendance, particulièrement durant la deuxième partie du troisième trimestre. En août, les importations sud-coréennes ont chuté de 46 %, à 545 000 barils par jour. Contre plus d’un million durant le même mois de 2025.

En septembre, elles ont également reculé de 38 %, pour s’établir à 637 000 barils quotidiens. Contre 1,02 million un an auparavant.

Malgré cette contraction des approvisionnements sud-coréens, l’Algérie conserve donc sa troisième place parmi les principaux pays fournisseurs de produits pétroliers du pays asiatique sur les neuf premiers mois de 2026.

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