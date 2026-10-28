Pétrole : l’Algérie exporte 3,4 millions de barils d’exception à 8 pays en 2026

L’Algérie a exporté 9 cargaisons exceptionnelles de produits pétroliers par voie maritime, pour un volume total de 3,4 millions de barils, durant la période allant de janvier à fin septembre 2026.

Ces livraisons ont desservi 8 pays, dont le Sultanat d’Oman, l’Égypte et la Libye, selon les données de l’Unité de recherche sur l’énergie Attaqa (Energy Research Unit).

Cette dynamique d’exportation intervient dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient liées à la guerre en Iran, ayant entraîné des perturbations majeures de la navigation maritime dans le détroit d’Hormuz, l’une des voies d’acheminement les plus stratégiques pour le pétrole du Golfe.

En moyenne globale, les exportations algériennes de produits pétroliers se sont établies à environ 298 000 barils par jour (bj) au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, enregistrant un léger repli par rapport aux 310 000 bj comptabilisés sur la même période en 2025.

Des destinations inédites et stratégiques

Le Sultanat d’Oman se hisse en tête des destinataires de ces cargaisons rares, avec un volume de près de 1,4 million de barils reçu durant le seul mois de septembre 2026. Il s’agit de la deuxième cargaison de ce type vers ce pays depuis de nombreuses années, après une expédition plus modeste en décembre 2025, qui était elle-même la première depuis au moins 2017.

L’Indonésie occupe la deuxième place après avoir réceptionné deux cargaisons totalisant 960 000 barils : une première livraison en avril de 199 000 barils et une seconde en août de 761 000 barils, marquant le premier retour de ces flux vers ce marché depuis juin 2022.

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De leur côté, les États-Unis ont réceptionné une cargaison de plus de 313 000 barils en août 2026, une première depuis mars 2023, tandis que la Bulgarie a importé plus de 256 000 barils en mai, renouant avec les produits algériens pour la première fois depuis septembre 2020.

Parmi les autres destinations d’Afrique et d’Asie, la Libye a reçu une cargaison d’essence de 251 000 barils en avril pour la première fois depuis octobre 2024, Taïwan a importé 124 000 barils en septembre pour la première fois depuis juillet 2023, l’Égypte a réceptionné plus de 44 000 barils en juin 2026 pour la première fois depuis avril 2020, et enfin la Guinée s’est vu acheminer plus de 24 000 barils en juillet, une première depuis janvier 2021.

Le classement des acheteurs réguliers

S’agissant des plus grands importateurs de produits pétroliers algériens sur les neuf premiers mois de l’année, la Corée du Sud conserve la première place avec une moyenne de 61 000 bj, contre 86 000 bj sur la même période en 2025.

Les États-Unis suivent au deuxième rang avec 58 000 bj, contre 63 000 bj en 2025, tandis que le Japon complète le podium avec une moyenne de 28 000 bj.

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Enfin, la Belgique se classe quatrième avec 26 000 bj, en hausse par rapport aux 22 000 bj de 2025, et la France occupe la cinquième position avec 19 000 bj, en progression par rapport aux 16 000 bj enregistrés un an plus tôt.