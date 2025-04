Algérie – Éthiopie : un partenariat élargi avec 13 accords dans 10 secteurs clés

À Addis-Abeba, capitale politique de l’Afrique, un nouveau chapitre s’ouvre pour l’Algérie et l’Éthiopie. Ce dimanche, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Ahmed Attaf et Gedion Timotheos, ont coprésidé la cinquième session de la Commission mixte algéro-éthiopienne.

Un rendez-vous diplomatique crucial, placé sous le signe du renforcement stratégique et de l’ambition panafricaine. Au cœur de ces échanges, la signature de treize accords bilatéraux. Couvrant un large spectre de secteurs, de la santé à l’énergie, en passant par les technologies spatiales et les start-up.

Ce moment diplomatique, précédé par un tête-à-tête entre les deux ministres, traduit une volonté de faire de la coopération sud-sud un levier tangible de développement mutuel. Mais au-delà des signatures, c’est une vision partagée de l’Afrique et de son avenir qui semble s’esquisser.

Algérie – Éthiopie : treize accords pour tisser un réseau bilatéral structurant

La cinquième session de la Commission mixte a donné lieu à un examen approfondi de la coopération entre les deux pays, déjà solidement engagée, mais en quête de nouvelles impulsions. En résulte une série de treize mécanismes de coopération (entre mémorandums d’entente et programmes exécutifs). Qui visent à créer un cadre légal solide et évolutif. Voici les domaines concernés par ces accords :

Industrie pharmaceutique : pour développer des synergies en matière de production et d’accès aux médicaments ;

: pour développer des synergies en matière de production et d’accès aux médicaments ; Promotion des investissements : avec pour objectif d’attirer des capitaux croisés ;

: avec pour objectif d’attirer des capitaux croisés ; Agriculture et énergie : pour explorer les complémentarités dans des secteurs vitaux ;

: pour explorer les complémentarités dans des secteurs vitaux ; Mines et start-up : entre exploitation des ressources naturelles et innovation technologique ;

: entre exploitation des ressources naturelles et innovation technologique ; Sciences spatiales : un champ stratégique sur lequel les deux pays entendent collaborer ;

: un champ stratégique sur lequel les deux pays entendent collaborer ; Enseignement supérieur, culture, sport, archives : autant de volets visant à renforcer les échanges humains et intellectuels.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune ferme l’Algex et fixe un PIB objectif pour 2027

Ces accords ne sont pas de simples formalités diplomatiques. Ils traduisent un engagement concret à bâtir des passerelles durables dans des secteurs porteurs.

Convergence diplomatique : Alger et Addis-Abeba en harmonie sur les enjeux continentaux

Par ailleurs, en marge des travaux techniques, les deux chefs de la diplomatie ont adopté une déclaration conjointe reflétant une convergence remarquable de vues sur les grandes questions africaines et internationales.

Le document souligne une volonté partagée de maintenir une concertation étroite dans les forums multilatéraux. Dans une logique de défense des intérêts du continent.

🟢 À LIRE AUSSI : Rencontre Tebboune – Patrons : l’Algérie affiche ses ambitions pour 2025

Les deux pays réaffirment ainsi leur attachement aux principes de paix, de liberté, de justice, et à une Afrique maîtresse de son destin. Cette alliance, bien que bilatérale, s’inscrit dans un cadre géopolitique plus large, celui d’un continent en quête de voix fortes et alignées.