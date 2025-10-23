Algérie–États-Unis : vers un nouveau modèle de collaboration dans le domaine de la santé publique

Le ministre de la Santé, Mohamed Sedik Aït Messoudane, a reçu hier, au siège de son département à Alger, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, pour une rencontre axée sur le renforcement de la coopération sanitaire entre les deux pays.

Selon un communiqué du ministère, les deux responsables ont examiné les moyens de consolider les relations bilatérales dans plusieurs domaines stratégiques, notamment l’industrie pharmaceutique, la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses.

Dès l’ouverture de la réunion, l’ambassadrice américaine a exprimé la volonté de son pays d’intensifier les échanges entre les opérateurs économiques algériens et américains dans le secteur pharmaceutique. Elle a salué les efforts constants de l’Algérie en matière de prévention sanitaire, à travers ses programmes nationaux de vaccination et de surveillance épidémiologique.

Modernisation et numérisation du système de santé algérien

Pour sa part, le ministre de la Santé a présenté un aperçu global du système de santé algérien. Un système fondé sur le principe de la gratuité des soins et de l’égalité d’accès aux services sanitaires sur l’ensemble du territoire national.

Il a mis en avant les réformes en cours visant à améliorer la qualité des soins. Ceci notamment à travers l’introduction du système contractuel, la numérisation du secteur et l’adoption du dossier électronique du patient.

Le ministre a également insisté sur la modernisation des services médicaux d’urgence. Où il a cité les efforts du ministère pour renforcer les capacités des établissements de proximité, tant sur le plan humain que matériel. Il a évoqué la mise en place d’un système de triage médical, destiné à garantir une prise en charge rapide et efficace des patients.

Vers une coopération scientifique et technique accrue

Le ministre a également souligné le rôle essentiel du secteur privé dans le système de santé national, en complémentarité avec le secteur public. Il a par ailleurs évoqué le rôle attendu du Centre national de référence pour la lutte contre les maladies tropicales. Tout en exprimant le souhait de bénéficier de l’expertise américaine, notamment celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dans les domaines du contrôle des maladies infectieuses et de la vaccination.

De son côté, l’ambassadrice américaine s’est dite satisfaite de cette approche partenariale. Elle a réaffirmé la disponibilité des États-Unis à soutenir les efforts algériens dans le développement du système de santé et la prévention des maladies.

Des perspectives prometteuses

En conclusion, Mohamed Sedik Aït Messoudane a salué le niveau de développement du système de santé américain. Il a souligné l’importance de renforcer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation afin d’élever leur coopération bilatérale à un niveau supérieur, en identifiant les domaines de priorité commune et en mettant en place des mécanismes d’action conjointe au service des intérêts des deux pays amis.