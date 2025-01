Algérie – États-Unis : un haut responsable militaire US rencontre Tebboune et Chanegriha

Une rencontre sécuritaire d’envergure s’est tenue ce mercredi 22 janvier 2025 à Alger, où le président Abdelmadjid Tebboune a reçu le Général Michael Langley, commandant du Commandement militaire américain pour l’Afrique (AFRICOM), accompagné de sa délégation.

Cette audience de haut niveau s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités clés du gouvernement algérien, notamment : Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’ANP, Boualem Boualem, directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boumediene Benattou, Conseiller chargé des affaires de défense et de sécurité.

Cette rencontre symbolise l’importance croissante des relations militaires et sécuritaires entre l’Algérie et les États-Unis, particulièrement dans le contexte géopolitique actuel en Afrique. La présence du commandant d’AFRICOM souligne l’intérêt stratégique que représente l’Algérie pour les États-Unis dans la région.

À l’issue de son audience avec Abdelmadjid Tebboune, le commandant d’AFRICOM a déclaré : « J’ai eu, aujourd’hui, l’honneur et le privilège de rencontrer le président de la République, avec lequel j’ai discuté des affaires militaires et de la coopération sécuritaire entre l’Algérie et les États-Unis d’Amérique ».

Il s’agit de la deuxième visite de Michael Langley en Algérie en l’espace de six mois. Cette attention s’inscrit dans un contexte marqué par la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, qui a connu une série de coups d’État dans des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

En outre, cette situation coïncide avec le recul de l’influence des puissances traditionnelles dans la région du Sahel, la France en particulier, et la volonté de la Russie de s’y positionner à travers l’organisation paramilitaire Wagner (ChVK Wagner).

Le commandant d’AFRICOM à Alger : coopération militaire et terrorisme au Sahel au menu

Par ailleurs, Michael Langley a mis en lumière les relations privilégiées entre les États-Unis et l’Algérie, soulignant « des liens historiques fondés sur le respect mutuel ». La rencontre s’est concrétisé par la signature d’un mémorandum d’entente avec le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’ANP.

Ce nouvel accord entre Alger et Washington vise à renforcer la sécurité et la paix tant au niveau régional qu’international. Le Commandant d’AFRICOM a particulièrement insisté sur le rôle prépondérant de l’Algérie, la qualifiant de « pays leader dans la région ».

Cette collaboration, a soutenu le haut responsable US, s’inscrit dans « une vision à long terme où les États-Unis d’Amérique et l’Algérie prospèreront et continueront d’œuvrer pour la paix et la protection des peuples. »

De son côté, le Général d’armée Saïd Chengriha a salué les relations de coopération militaire algéro-américaines qui reposent, a-t-il fait savoir, sur « la rationalité, le pragmatisme et le dialogue constructif et ciblé, visant à établir un partenariat durable ».

Le Chef d’État-major de l’ANP a souligné que le partenariat entre les deux pays connaît actuellement une dynamique positive dans divers domaines, y compris la défense et la sécurité. Il a ainsi mis en avant la volonté d’élever ce partenariat aux plus hauts niveaux.

Sur un autre plan, l’Algérie a présidé lundi dernier une réunion de haut niveau au Conseil de sécurité de l’ONU, sous la direction du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, concernant le terrorisme en Afrique. Une réunion au cours de laquelle A. Attaf a renouvelé sa mise en garde contre le danger d’ignorer la menace terroriste en Afrique et au Sahel.