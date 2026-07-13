Algérie–États-Unis : Tipaza et Kansas City bientôt villes jumelles, Tebboune lance le jumelage

C’est la belle surprise de l’après-Coupe du Monde 2026. Dimanche, lors du Conseil des ministres, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné le lancement officiel d’un accord de jumelage entre la wilaya de Tipaza et la ville américaine de Kansas City. Une décision prise en reconnaissance de l’accueil exceptionnel réservé à la délégation et aux supporters des Fennecs durant l’évènement sportif.

Pour concrétiser ce rapprochement, un trio ministériel a immédiatement été mobilisé. Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a confié la préparation de cet accord à Ahmed Attaf (Affaires étrangères), Saïd Sayoud (Intérieur) et Walid Sadi (Sports).

Durant la compétition, les Verts avaient établi leurs quartiers à Lawrence, dans l’État du Kansas. C’est dans ce camp de base que l’équipe nationale a effectué l’ensemble de sa préparation entre les différents matchs du Mondial 2026.

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Kansas City et Tipaza bientôt jumelées

Pour rappel, la délégation algérienne et les nombreux supporters qui l’accompagnaient ont bénéficié d’une hospitalité remarquable de la part des habitants et des autorités locales, qui se sont pliés en quatre pour les accueillir.

À travers cette initiative, le président Tebboune entend non seulement saluer l’hospitalité exceptionnelle offerte à la délégation algérienne lors du Mondial, mais aussi renforcer durablement les liens d’amitié et de coopération économique et culturelle entre l’Algérie et les États-Unis.

Lancé en 1967 avec la ville de Séville en Espagne, le programme de jumelage de Kansas City s’est progressivement développé à travers le monde. Durant les années 1970 et 1980, le réseau s’est ouvert à l’Asie et aux Amériques en intégrant Kurashiki (Japon), Morelia (Mexique), Tainan (Taïwan) et Xi’an (Chine).

La dynamique s’est accélérée dans la décennie 1990 avec les adhésions de Guadalajara (Mexique), Hanovre (Allemagne), Port Harcourt (Nigeria) et Arusha (Tanzanie), suivies de Yan’an (Chine) en 2017. Aujourd’hui, ce réseau mondial compte 13 villes sœurs, une communauté internationale récemment rejointe par Metz (France), dont le partenariat a été officiellement finalisé en juin 2025.

Une proposition pour jumeler Lawrence et Biskra

Pour rappel, une proposition de jumelage entre Lawrence et Biskra a été initiée dans la foulée de l’accueil réussi de la délégation algérienne lors du Mondial 2026. D’ailleurs, Bob Schumm, président de Friends of Messolongi, souligne que la priorité absolue est de constituer à Lawrence un groupe de bénévoles fiables, prêts à s’investir sur le long terme au-delà de l’enthousiasme initial.

Sur le plan académique, l’Université du Kansas (KU) envisage de poser les premières bases de cette relation par un accord-cadre général, conditionné par l’intérêt du corps professoral. Les discussions entre Joe Potts (KU) et Noureddine Zemmouri ont déjà mis en lumière des axes de coopération scientifique majeurs, tels que l’agriculture en zone aride, la gestion de l’eau, l’architecture durable et l’urbanisme oasien.

Au niveau local et diplomatique, l’initiative bénéficie d’un fort soutien, le maire Brad Finkeldei ayant reçu des échos favorables des ambassadeurs des deux pays. La prochaine étape concrète consistera à structurer le groupe des « Amis de Biskra » à Lawrence afin de matérialiser ce rapprochement par des échanges d’étudiants et des séjours en familles d’accueil.

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