Algérie-Etats Unis: partenariat « très fort », affirme un responsable US

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi 6 décembre à Alger, le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, Brett McGurk, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Le coordinateur pour les affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Brett McGurk, a confirmé que le partenariat entre l’Algérie et les États-Unis est « très fort », soulignant la volonté des deux pays de travailler ensemble pour le renforcer davantage.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le responsable américain a exprimé sa joie d’être présent en Algérie et de sa rencontre avec le président Tebboune, la qualifiant de » très fructueuse et constructive « . En ajoutant « Nous aspirons davantage à travailler ensemble ».

De plus, le Coordinateur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis, Brett McGurk a ajouté que situation en Europe et en Afrique du Nord a également été abordée lors de la réunion, notant que les deux pays » travaillent en avant pour consolider ce partenariat dans la région, qui connaît de grands développements ».

Plusieurs responsables algériens et US présents à la rencontre

Il est à noter que durant l’audience entre le Chef de l’Etat et le responsable US, étaient présents ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, du Conseiller auprès du Président de la République chargé des Affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou, et du directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major M’henna Djebbar, du côté algérien.

Ont assisté à la rencontre, du côté américain, la sous-secrétaire d’Etat américaine aux Affaires étrangères, Yael Lambert, et l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.