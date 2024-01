Algérie – États-Unis : les majors US des hydrocarbures sont à Alger

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui — mardi 23 janvier — à Alger une délégation d’hommes d’affaires américains, conduite par Ismaïl Chikhoune et David Wilhelm — les deux co-présidents du Conseil d’affaires algéro-américain. Les discussions ont notamment porté sur les opportunités d’investissement en Algérie dans le domaine des hydrocarbures.

Selon un communiqué du ministère, la délégation US comprenait les plus importantes sociétés américaines opérant dans le secteur de l’énergie, à l’instar de Chevron, Exxon Mobil, Hecate Energy, ARC Energy, NESR, REASOL et Philippe Group Mining.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de l’état des relations de coopération entre les entreprises algériennes et les entreprises américaines dans les domaines de l’énergie et des mines, et des perspectives de leur renforcement.

Dans ce contexte, M. Arkab a souligné l’importance du partenariat stratégique dans le domaine des hydrocarbures qui lie les entreprises des deux pays. Le ministre a également présenté la stratégie de développement du secteur et qui se base sur la relance de l’investissement dans le but d’augmenter la production et d’améliorer l’industrie de transformation du pétrole et du gaz.

De plus, Arkab et les hommes d’affaires américains ont passé en revue les « importantes » opportunités d’investissement qu’offre le secteur des hydrocarbures en Algérie, notamment dans les domaines de l’exploration pétrolière, de la pétrochimie, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction de l’empreinte carbone.

Les autres secteurs qui intéressent les investisseurs américains

Outre le secteur des hydrocarbures, les discussions entre les représentants algériens et la délégation US ont porté sur les opportunités d’investissement dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables et du développement de l’hydrogène, en plus du programme national de dessalement de l’eau de mer à court et moyen terme.

Par ailleurs, le ministre Arkab a insisté sur la volonté de l’Algérie d’œuvrer à une meilleure valorisation de ses ressources, afin d’exploiter d’une manière optimale ses richesses minières (en particulier les terres et les métaux rares).

À cet égard, il a appelé les entreprises américaines à investir dans le secteur minier en Algérie en établissant des partenariats gagnant-gagnant avec les entreprises algériennes, qui comprennent le transfert de connaissances et la formation.

De leur côté, les hommes d’affaires américains ont exprimé leur « satisfaction » quant à la qualité des relations existantes, soulignant « le grand intérêt des entreprises américaines à investir en Algérie », compte tenu de la présence d’un climat favorable.

Durant cette même journée, la compagnie nationale Sonatrach a organisé à son siège à Alger — en collaboration avec l’US-Algeria business council (USABC) — une rencontre avec une vingtaine de CEO d’entreprises américaines activant dans le domaine de l’énergie.

Les deux parties ont tenu trois réunions thématiques qui ont porté sur les opportunités de coopération dans le secteur des hydrocarbures, dans les services pétroliers et gaziers ainsi que dans le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène.