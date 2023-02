Algérie – Etats Unis : Lamamra s’entretient avec la vice-Secrétaire US

Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtane Lamamra, et la vice-Secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, se sont entretenus hier, le mercredi 1e février 2023, par téléphone à l’initiative de cette dernière.

Selon un communiqué rendu public par le Ministère des Affaires Etrangères : « Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, Ramtane Lamamra, a eu ce jour un entretien téléphonique avec la Vice-Secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, à l’initiative de cette dernière ».

Cet entretien a donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d’intérêt commun au double plan régional et international, dont notamment la situation au Mali et dans l’espace sahélo-saharien, la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, les questions du Sahara Occidental et de la Palestine, ainsi que la crise actuelle dans les relations internationales sur fond du conflit en Ukraine, selon le même texte.

« Les deux responsables qui ont relevé les perspectives prometteuses des relations algéro-américaines, ont convenus d’approfondir le dialogue stratégique à tous les niveaux entre les deux pays à l’occasion des prochaines échéances bilatérales », conclut le communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

Vols directs Alger – New York : l’ambassadrice US en Algérie fait le point

Dans un entretien accordé hier, le mercredi 1 février, à l’APS, l’ambassadrice des USA en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a dévoilé quelques détails concernant l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre York et Alger.

En effet, cette dernière a fait savoir que l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne verra probablement le jour au cours de cette année 2023. Concernent son état d’avancement, Elizabeth Moore Aubin, précisant que projet est en phase de négociation.

L’ambassadrice américaine ajoute que les négociations techniques sont achevées. « J’espère que nous parviendrons à un accord très bientôt » a-t-elle fait savoir à l’APS. Par ailleurs, concernant l’aspect économique de l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. La cheffe de la mission diplomatique américaine à Alger considère que ce vol « va complètement changer les relations algéro-américaines ».

Elizabeth Moore Aubin conclut en affirmant que le lancement d’un vol régulier entre ces deux destinations facilitera la circulation des marchandises, mais aussi des personnes entre les deux pays. Ce qui renforcera les liens entre les deux peuples algériens et américains.