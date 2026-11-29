Les relations entre l’Algérie et les États-Unis franchissent un nouveau palier, portées par une convergence d’intérêts dans les domaines sécuritaire, économique et humain.

Loin de se limiter aux échanges traditionnels liés aux hydrocarbures, la coopération bilatérale s’oriente désormais vers des projets productifs, une coordination opérationnelle accrue face aux menaces transfrontalières et des passerelles directes entre les sociétés civiles des deux pays.

Dans un entretien accordé au quotidien El Moudjahid, le chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis à Alger, Mark Schapiro, a détaillé les leviers de cette dynamique.

Le diplomate américain a mis en avant la complémentarité des deux partenaires sur le plan sécuritaire, qualifiant l’Algérie de « partenaire sécuritaire le plus compétent de la région du Sahel ».

Une alliance opérationnelle contre le terrorisme et le narcotrafic

Face à la volatilité de l’espace sahélien et à la jonction croissante entre terrorisme et criminalité organisée, Alger et Washington entendent renforcer leurs mécanismes d’action conjointe.

Le diplomate américain a révélé qu’un protocole d’accord (MoU) est en cours d’élaboration entre l’agence américaine de lutte contre la drogue (DEA), la Gendarmerie nationale et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ce dispositif vise à instaurer un modèle de groupe de travail (task force) réunissant la police, la gendarmerie et les douanes autour d’une même table.

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L’objectif affiché consiste à fluidifier le partage de renseignements, harmoniser les pratiques et accélérer les réponses opérationnelles sur le terrain afin de contrer efficacement les réseaux transnationaux de trafic de stupéfiants et de psychotropes.

Washington souhaite également faciliter l’accès des entreprises américaines de défense pour accompagner l’Algérie dans la sécurisation de ses frontières et la stabilisation de la région.

Diversification économique et production locale

Sur le volet économique, les États-Unis demeurent la première source d’investissements directs étrangers (IDE) en Algérie, avec plus de 120 entreprises américaines implantées sur le territoire national.

Tout en qualifiant le marché algérien d’espace à « efforts élevés, mais à récompenses élevées », Mark Schapiro a souligné l’alignement entre la politique américaine et la vision économique algérienne en faveur de la production locale et du transfert de savoir-faire.

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Au-delà de l’énergie, les capitaux et l’expertise américains ciblent plusieurs filières stratégiques :

Agro-industrie et souveraineté alimentaire : L’appui au mégaprojet laitier « Baladna », avec l’acheminement par avion de vaches laitières et d’équipements en provenance de neuf États américains, dont le Kansas, prévu dès janvier ou février prochains, doublé d’un rapprochement académique avec l’Université du Kansas.

Mines et technologies : L’intérêt des opérateurs américains pour les minerais critiques, stimulé par la nouvelle loi minière algérienne, ainsi que pour les télécommunications, la gestion des ressources en eau, l’industrie pharmaceutique et la production d’électricité via des acteurs comme GE Vernova.

Accompagnement institutionnel : La mobilisation conjointe de la Chambre de commerce américaine (AmCham), du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et du Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) pour lever les contraintes administratives et stimuler l’investissement.

La diplomatie humaine comme socle durable

Cette coopération institutionnelle et économique s’appuie enfin sur un rapprochement inédit entre les deux peuples. L’accueil réservé à l’équipe nationale algérienne et aux supporters à Lawrence, dans l’État du Kansas, lors de la Coupe du monde, a servi de catalyseur à de nouvelles initiatives de diplomatie publique.

Des échanges universitaires, des projets de jumelage de villes — à l’image des liens unissant déjà l’Algérie à la ville d’Elkader — ainsi que l’arrivée prochaine d’une délégation américaine d’escrime illustrent cette volonté d’ancrer la relation bilatérale dans la durée.

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Une dynamique que Washington espère couronner par la première visite officielle d’un gouverneur d’un État américain en Algérie, avec le Kansas en tête de liste.