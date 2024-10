Algérie et Chine : vers une coopération renforcée dans le domaine nucléaire pacifique

Ce dimanche, le Secrétaire Général du ministère de l’Énergie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, a accueilli au siège du ministère le Vice-Président de la Société nationale nucléaire chinoise (CNNC), Qiao Gang.

Cette rencontre, en présence du Commissaire à l’Énergie Atomique, Abdelhamid Mellah, ainsi que de cadres algériens et chinois, a permis de dresser un état des lieux de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Collaboration dans le nucléaire pour des usages pacifiques

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre la Commission de l’Énergie Atomique (COMENA) et la CNNC.

Les deux parties ont échangé sur les diverses applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment dans les secteurs de la médecine et de la recherche scientifique.

Une attention particulière a été accordée à l’utilisation de la technologie nucléaire pour des diagnostics médicaux et à la radiothérapie.

L’un des principaux points abordés a été le projet de production de produits radio-pharmaceutiques au Centre de Recherche Nucléaire de Birine (CRNB), une initiative visant à renforcer les capacités algériennes dans la lutte contre le cancer.

Ce projet devrait permettre de produire localement des isotopes utilisés en imagerie médicale et en radiothérapie, réduisant ainsi la dépendance aux importations et améliorant l’accès aux traitements pour les patients algériens.

Renforcement des échanges et de l’expertise technologique

Au-delà de ce projet, les discussions ont également permis d’examiner les avancées des groupes de travail algéro-chinois, constitués d’experts des deux pays, qui travaillent à l’élaboration d’une feuille de route pour le développement de la technologie nucléaire en Algérie.

Cette collaboration vise à intégrer les applications nucléaires dans le domaine médical tout en prenant en compte les besoins spécifiques de l’Algérie en matière de recherche scientifique et technologique.

Des perspectives pour une coopération étendue

Les échanges ont mis en lumière de nouvelles possibilités de coopération dans des domaines variés, où l’expertise chinoise pourrait renforcer les capacités algériennes.

Cette coopération pourrait également passer par la mise en place de groupes de travail interdisciplinaires pour favoriser le transfert de compétences dans les applications nucléaires, y compris pour la sûreté nucléaire, la gestion des déchets et la protection de l’environnement.

Le Centre de Recherche Nucléaire de Birine (CRNB), une institution stratégique en Algérie, joue un rôle clé dans le développement des technologies nucléaires.

En plus de ses recherches sur la physique et la technologie des réacteurs, le CRNB se concentre sur la production d’isotopes et le développement de mesures de sécurité pour les installations nucléaires, tout en s’attachant à la gestion des déchets radioactifs pour préserver l’environnement.

Avec cette coopération, l’Algérie ambitionne de franchir un cap dans le domaine de la technologie nucléaire, en renforçant son infrastructure scientifique et en offrant des solutions innovantes pour le secteur médical.