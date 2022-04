Algérie – Espagne : vers la révision des prix du gaz ?

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le prix du gaz a connu de continuelles variations, justifiées par une baisse des importations en provenance de Russie, mais aussi par la crainte du manque d’approvisionnement.

L’Algérie, exportateur d’hydrocarbure est concrètement impactée par la situation et se positionne dans le marché.

Jusqu’à présent, malgré une hausse des prix sur le marché, l’Algérie avait pris l’initiative de maintenir les tarifs habituels mentionnés sur les contrats préalablement établis. Néanmoins, d’après une déclaration faite à l’agence de presse algérienne ce vendredi 1 avril 2022 par Toufik Hakkar, le PDG du groupe Sonatrach, l’Algérie pourrait éventuellement faire un “recalcul des prix” avec l’Espagne.

Le responsable a aussi évoqué la position de l’Algérie comme “possible alternative au gaz russe” pour l’Europe. La réponse est claire : le pays ne dispose pas de la quantité suffisante pour répondre aux besoins du continent et rivaliser avec le fournisseur russe. Nous ne disposons présentement que de mètres cubes supplémentaires qui ne suffiront pas, cependant la société algérienne doublera ses capacités d’ici quatre ans.

Deux nouvelles découvertes très prometteuses pour Sonatrach

La compagnie pétrolière algérienne a annoncé ce mardi 29 mars 2022 deux nouveaux gisements de pétrole à Touggourt et à El Bayadh, deux régions du sud-est et du sud-ouest du pays.

Sonatrach a indiqué avoir réalisé avec succès un premier puits dans le périmètre Touggourt Est, situé au Nord du champ de Hassi Messaoud permettant de confirmer l’extension vers le Nord des réserves en place du gisement du pétrole brut. « Le test de production effectué dans le but principal du trias a produit de l’huile et du gaz associé avec des débits de 5 094 barils/jour d’huile et 185 582 m³ /jour de gaz. Les volumes estimés de brut en place avant le forage du puits de délinéation WOEN-2, étaient estimés à 546 Millions de barils » a affirmé la compagnie.

La seconde découverte a été faite au sud-ouest du pays, plus précisément dans la wilaya d’El Bayadh à 158 Km à l’Ouest de Hassi R’Mel. Sonatrach a découvert le pétrole brut et de gaz associé dans le réservoir carbonaté du Lias.

Ces deux découvertes permettent à l’Algérie d’envisager une augmentation de son potentiel en hydrocarbure non négligeable.