Algérie-Espagne : Tebboune bientôt reçu par Felipe VI pour sa première visite d’État à Madrid ?

Après quatre années de tensions, Alger et Madrid renouent progressivement le dialogue. Le président Abdelmadjid Tebboune pourrait se rendre en Espagne en octobre, à l’occasion de la Réunion de haut niveau entre les deux pays. Le quotidien espagnol El Independiente évoque même une visite d’Etat, sur invitation du roi Felipe VI et du président du gouvernement Pedro Sánchez.

Cette information repose sur des sources diplomatiques citées par le média espagnol. La Moncloa et la Maison royale espagnole n’ont toutefois pas confirmé ce format. Les autorités des deux pays ont, en revanche, annoncé la tenue en octobre de la huitième Réunion de haut niveau, la première depuis 2018.

Après la visite de Sánchez à Alger, Tebboune pourrait retrouver Madrid en octobre

Le rapprochement entre l’Algérie et l’Espagne s’est accéléré depuis le début de l’année. Le 20 juillet 2026, Pedro Sánchez s’est rendu à Alger pour une visite. Il s’agissait de son premier déplacement en Algérie depuis la crise diplomatique de 2022.

Reçu par Abdelmadjid Tebboune au palais d’El Mouradia, le chef du gouvernement espagnol avait annoncé la reprise de la Réunion de haut niveau. « Il est fondamental de renforcer le dialogue politique entre l’Espagne et l’Algérie », avait-il déclaré.

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Cette rencontre faisait suite au retour de l’ambassadeur algérien à Madrid, à la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares en Algérie en mars et à la réactivation du traité d’amitié entre les deux pays.

Gaz, migration et sécurité au menu des discussions

L’énergie devrait occuper une place importante lors du prochain rendez-vous. L’Algérie est redevenue, depuis le début de 2026, le premier fournisseur de gaz naturel de l’Espagne, selon Pedro Sánchez.

Lors de sa visite à Alger, le dirigeant espagnol était accompagné de représentants de Naturgy, Repsol, Enagás et Moeve. Les discussions ont notamment porté sur les approvisionnements via le gazoduc Medgaz et sur les cargaisons de gaz naturel liquéfié.

Selon El Independiente, les exportations via Medgaz pourraient augmenter d’environ 10 %, tandis que les volumes de GNL transportés par méthaniers pourraient doubler.

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La migration figurera également parmi les dossiers sensibles. Frontex, cité par plusieurs médias espagnols fin août, a fait état d’une hausse de 24 % des arrivées irrégulières en Espagne par la route algérienne.

Alger et Madrid veulent renforcer leur coopération sur les flux migratoires, la lutte contre les réseaux de passeurs et le terrorisme.

Algérie – Espagne : le Sahara occidental reste un point de désaccord

Malgré le réchauffement des relations, le différend autour du Sahara occidental demeure.

En 2022, l’Espagne avait soutenu le plan d’autonomie marocain, provoquant la suspension du traité d’amitié par Alger et le gel d’une partie des échanges commerciaux.

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Abdelmadjid Tebboune a indiqué avoir évoqué cette question avec Pedro Sánchez en juillet. Le compte rendu publié par la Moncloa ne mentionne toutefois pas cet échange. Madrid maintient sa position en faveur du plan d’autonomie marocain.

Si la visite d’Etat annoncée par El Independiente se confirme, elle donnerait une dimension particulière au rendez-vous d’octobre. Pour l’heure, seule la tenue de la Réunion de haut niveau est officiellement annoncée.