Algérie – Espagne : prévue aujourd’hui, la visite d’Albares à Alger finalement reportée

La visite prévue du ministre espagnol des Affaires étrangères en Algérie aujourd’hui, le 12 février 2024, a été repoussée à la dernière minute, ont annoncé des médias espagnols, sans donner de raisons précises, hormis un problème d’agenda algérien.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères avait confirmé la visite de José Manuel Albares en Algérie pour ce jour, dans le but de renforcer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays.

Cependant, la veille du voyage prévu, des médias espagnols ont rapporté que la visite avait été annulée à la dernière minute en raison de problèmes d’agenda du côté algérien.

Il convient de rappeler que les relations entre l’Algérie et l’Espagne ont été tendues, notamment depuis que l’Algérie a rappelé son ambassadeur en Espagne en mars 2022.

Cette décision faisait suite à un différend sur la position espagnole concernant le Sahara occidental, marqué par le soutien de l’Espagne au « plan d’autonomie marocain ».

Cependant, des signes de détente étaient perceptibles ces derniers mois, avec la nomination d’un nouvel ambassadeur algérien en Espagne en novembre 2023 et des discussions entre responsables des deux pays lors de la 78ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU en septembre 2023.

Alger – Madrid : des avancées économiques

Sur le plan économique, des progrès étaient également notables, avec l’autorisation récente d’importer certains produits espagnols en Algérie. Malgré ces tensions, il semblait y avoir une tendance à la normalisation des échanges bilatéraux, même si elle se fait lentement.

Le report de la visite du ministre espagnol en Algérie souligne les défis persistants dans les relations entre les deux pays, mais également la volonté de trouver des solutions et de renforcer les liens économiques et diplomatiques. Il est essentiel que les deux parties continuent à travailler ensemble pour surmonter les obstacles et progresser vers une relation plus stable et productive.

