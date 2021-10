Algérie – Espagne : Medgaz pour des « livraisons supplémentaires » ?

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de sa rencontre avec la troisième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera Rodriguez, a discuté des engagements de l’Algérie envers l’Espagne, en ce qui concerne les livraisons en gaz.

Suite à la décision d’Alger de ne plus livrer du gaz via le Gazoduc Maghreb-Europe, qui passe par le Maroc, l’Espagne n’a pas tarder à afficher ses inquiétudes, notamment au moment ou les prix du gaz connaissent une flambée en Europe.

Lors de cette rencontre, le ministre a tenté de rassurer le partenaire européen de l’Algérie. Arkab a notamment déclaré que « l’Algérie, à travers la compagnie Sonatrach, honorera ses engagements avec l’Espagne ».

Du côté espagnol, Arkab estime que l’on est rassurés. Le ministre indique notamment que « les partenaires espagnols ont été rassurés que l’Algérie fournira, dans le cadre des contrats conclus entre Sonatrach et les sociétés espagnoles, tous les approvisionnements prévus ».

Algérie fournira-t-elle plus de gaz à l’Espagne ?

Après la décision prise par l’Algérie de mettre hors service le gazoduc Maghreb-Europe, l’Espagne, et à juste titre, s’inquiète. Les quantités du gaz que l’Algérie pourra livrer via le gazoduc Medgaz, qui ne passe pas vers l’Europe font apparemment douter l’Espagne des capacités de l’Algérie à satisfaire la demande gazière d’une grande partie de la peninsule ibérique.

Pour répondre à ces doutes, l’Algérie, représentée par le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, n’a pas hésité à se dire « prête à discuter des conditions de livraisons gazières supplémentaires ».

En effet, Arkab a indiqué lors de sa rencontre avec la ministre espagnole que « que nous sommes prêts à parler de quantités supplémentaires et de fixer un programme pour fournir toutes ces quantités en gaz ».

Les livraisons se feront toutefois uniquement « via le gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz », précise Arkab. Le ministre a toutefois évoqué un projet d’extension de la capacité du Medgaz et ainsi que les capacités en GNL, rapporte l’APS.

Le ministre, pour conclure la rencontre, et rassurer encore plus l’Espagne, a présenté les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur des hydrocarbures en Algérie, affirme la même source. Arkab a notamment invité les entreprises espagnoles à participer aux prochains appels d’offres et à bénéficier des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures.