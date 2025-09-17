Algérie – Espagne : Madar Maritime étoffe son programme avec deux nouvelles lignes

Madar Maritime Compagny, une filiale de Madar Holding, a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons maritimes reliant l’Algérie à l’Espagne. Ces traversées desserviront les ports d’Alger et d’Oran à destination d’Alicante.

La compagnie maritime a officialisé la nouvelle via un communiqué sur ses réseaux sociaux. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le secteur maritime qui accueille un nouvel acteur majeur.

Madar Maritime vient rejoindre Algérie Ferries et Nouris Elbahr sur le marché de transport de passagers. Une quatrième compagnie, Aurès, se prépare également à entamer ses activités dans le bassin méditerranéen, ce qui promet une concurrence accrue et de nouvelles options pour les passagers.

MMC lance deux nouvelles lignes maritimes depuis Alger et Oran

Madar Maritime Compagny a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons maritimes entre l’Algérie et l’Espagne. Ces lignes relieront les ports d’Alger et d’Oran à celui d’Alicante. Les dates de départ seront communiquées sous peu, informe le transporteur.

Ces nouvelles routes s’ajoutent à la liaison déjà existante Béjaia – Alicante, opérée par le navire de la compagnie, le « Romantika ». Affrété auprès de la compagnie estonienne Tallink pour une durée de neuf mois avec une possibilité de prolongation, le Romantika est un navire construit en 2002 en Finlande. Il mesure 192.5 mètres de long et peut accueillir jusqu’à 2500 passagers, 300 véhicules et 1000 mètres linéaires de fret.

Avec l’ouverture de ces nouvelles lignes, Madar Maritime souhaite offrir à ses clients des voyages sécurisés et confortables. Elle a d’ailleurs précisé dans son communiqué : « Avec MMC, voyagez en toute sérénité, confort et sécurité« .

Algérie Ferries change le programme de sa traversée Alger – Marseille

Algérie Ferries annonce plusieurs changements importants dans ses services maritimes. Pour la traversée Alger-Marseille du 18 septembre 2025, le départ du navire Badji Mokhtar III est reporté de 12 h 00 à 15 h 00, avec des horaires d’enregistrement fixés entre 7 h 00 et 12 h 00.

Une évolution majeure concerne le transport des véhicules : depuis le 1er septembre 2025, les restrictions sur les véhicules neufs et de moins de trois ans ont été levées pour les ports d’Alger et d’Oran. Cette mesure, qui imposait auparavant le débarquement uniquement à Bejaia, Skikda ou Annaba, offre désormais plus de flexibilité aux voyageurs.

Les compagnies maritimes, incluant Algérie Ferries, Nourris Elbahr Ferries et Corsica Linea, ont également étendu leurs périodes de réservation jusqu’au début 2026. Les liaisons concernent plusieurs ports algériens vers la France (Marseille, Sète) et l’Espagne (Alicante). Les voyageurs peuvent bénéficier de conditions tarifaires avantageuses en basse saison et de services améliorés, notamment des formules repas prépayées à tarif préférentiel.

Pour toute information complémentaire, les voyageurs peuvent contacter les numéros suivants : 021.64.43.74 et 3307.

