Algérie – Espagne : le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez attendu à Alger en juillet

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, prévoit d’effectuer une visite officielle en Algérie le 20 juillet prochain, selon des informations révélées par le média espagnol The Objective, citant des sources diplomatiques.

D’après la même source, le chef du gouvernement espagnol fera l’aller-retour dans la journée et sera accompagné de deux membres de son gouvernement, dont la troisième vice-présidente et ministre de la Transition écologique, Sara Aagesen. Il sera reçu à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

S’il est confirmé, ce déplacement constituera la première visite officielle de Pedro Sánchez en Algérie depuis près de six ans. Son dernier voyage remonte aux 7 et 8 octobre 2020, avant la crise diplomatique entre les deux pays. Comme lors de cette précédente visite, son épouse ne devrait pas l’accompagner, précise The Objective.

Selon le média espagnol, cette visite s’inscrit dans un agenda diplomatique particulièrement chargé pour Pedro Sánchez au mois de juillet. Avant de se rendre à Alger, il doit participer au sommet de l’OTAN organisé à Ankara les 7 et 8 juillet, puis assister aux célébrations de la fête nationale française à Paris le 14 juillet.

Le déplacement à Alger interviendrait donc quelques jours plus tard, où il doit être reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune.

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Ce dossier au cœur du contexte politique

The Objective souligne que cette visite intervient à un moment particulier, alors que le Parlement espagnol examine une proposition de loi concernant l’octroi de la nationalité espagnole aux Sahraouis nés avant le 11 août 1977, même s’ils ne résident pas légalement en Espagne.

Le texte a été débloqué récemment par la commission de la Justice du Congrès après plus d’un an d’attente. Il pourrait être soumis au vote en séance plénière avant la fin du mois de juillet, soit quelques jours après la visite de Pedro Sánchez à Alger.

Le projet de loi prévoit également plusieurs modifications par rapport à la version initiale, notamment concernant les documents permettant de prouver la qualité de Sahraoui né sous l’administration espagnole.

Le média espagnol rappelle que les relations commerciales entre les deux pays ont commencé à se normaliser en 2024, après 28 mois de crise diplomatique.

Selon les chiffres cités, les exportations espagnoles vers l’Algérie sont passées de 1,888 milliard d’euros en 2021 à 1,017 milliard en 2022, puis à 332 millions d’euros en 2023, leur niveau le plus bas. Au total, les entreprises espagnoles auraient perdu environ 3,2 milliards d’euros d’exportations durant cette période.

Le média estime toutefois que, malgré la reprise des échanges, le niveau des relations commerciales n’a pas encore retrouvé celui qui prévalait avant la crise diplomatique entre Alger et Madrid.