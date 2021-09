Algérie – Espagne : le phénomène des harragas explose

En deux jours seulement, quelque 150 migrants Algériens ont atteint les côtes sud de l’Espagne, plus précisément les côtes de la région de Murcie, dans la ville de Carthagène.

Il s’agit, en effet, de 155 migrants, dont des femmes et des mineurs, ayant tous la nationalité algérienne, répartis sur 13 embarcations pneumatiques du vendredi 03 au dimanche 05 septembre.

Ces derniers ont pris la mer depuis l’Algérie vers l’Espagne, pour une distance de 200 kilomètres. Arrivant au large de la ville de Carthagène, les migrants en question ont été interceptés par la Garde civile et les secours, qui ont amené la majorité d’entre eux au porte de Carthagène pour se soumettre à des tests PCR.

« Entre le 1er janvier et le 6 septembre 2021, 6 173 migrants sont arrivés en Andalousie », a fait savoir le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Et selon les autorités espagnoles, 73% des personnes qui ont atteint la péninsule et les îles Baléares au cours du premier semestre sont des Algériens.

Un migrant décédé et 154 secourus

Plus de 150 personnes portant la nationalité algérienne ont été secourues du vendredi 03 au dimanche 05 septembre de l’année en cours. Parmi ces personnes, une est décédée.

En effet, les autorités Espagnoles ont localisé, aux environs de 13h30, un corps sans vie flottant au large du Cap Negret, près de la ville d’Alicante.

« Les services funéraires ont procédé à un examen externe du corps. Celui-ci était dans un état de détérioration avancé », a fait savoir la radio espagnole Cope, ajoutant que « la dépouille mortelle a été ensuite transférée à l’Institut médico-légale de Carthagène pour une autopsie. »

Il convient également d’indiquer que le tribunal de la ville de Carthagène a reçu, le même jour, les migrants en question, et ce, afin d’entamer les procédures de rapatriement vers l’Algérie, a rapporté le média local La Verdad.