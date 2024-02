Algérie – Espagne : le ministre des Affaires étrangères espagnol à Alger lundi prochain

Le ministre espagnol des affaires étrangères, José Manuel Albares, a annoncé une visite en Algérie le lundi 12 février 2024, à l’invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une réconciliation diplomatique entre les deux nations.

Il est important de rappeler que la suspension du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération en juin 2022 avait entraîné un gel des échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne. Cette visite vise à rétablir ces liens et à renouer le dialogue bilatéral.

José Manuel Albares va rencontrer Ahmed Attaf pour des discussions directes, avant que le président Abdelmadjid Tebboune le reçoive. Ces échanges visent à renforcer la compréhension mutuelle et à explorer de nouvelles opportunités de coopération.

En effet, la levée des restrictions sur les importations de produits espagnols par l’Algérie marque un pas significatif vers la normalisation des relations. Cette décision intervient après des mois de tensions, notamment liées à la question du Sahara Occidental.

Nomination d’un ambassadeur algérien en Espagne

En outre, la nomination récente de Abdelfetah Daghmoum en tant qu’ambassadeur de l’Algérie en Espagne témoigne de la volonté des deux pays de relancer leur dialogue diplomatique. Cette désignation a été approuvée par le gouvernement espagnol en novembre dernier.

De plus, la visite de José Manuel Albares survient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, notamment au Sahel. Les deux ministres aborderont également la question de la situation en Palestine, face à la persistance des violences israéliennes à Gaza.

Outre les enjeux politiques et sécuritaires, la rencontre entre les ministres espagnol et algérien explorera les possibilités de coopération économique et culturelle. Des entrepreneurs espagnols seront également présents pour discuter de partenariats commerciaux.

Pour conclure, la visite de José Manuel Albares en Algérie symbolise un nouvel élan dans les relations entre l’Algérie et l’Espagne. Au-delà des intérêts bilatéraux, elle offre l’opportunité de contribuer à la stabilité et au développement de la région méditerranéenne.