Algérie – Espagne : Jovempa réunit des entrepreneurs à Alicante pour développer les échanges commerciaux

Et si la Méditerranée devenait un terrain d’affaires plutôt qu’une simple frontière maritime ? Le 6 novembre, des entrepreneurs espagnols et algériens se retrouveront à Alicante pour tenter de transformer leur proximité géographique en contrats concrets. Fiscalité, financement, networking : tout y passera, avec un objectif clair, créer des partenariats durable et renforcer les échanges bilatéraux.

Les milieux d’affaires espagnols et algériens ont rendez-vous le 6 novembre 2026 au siège de la CEV, rue Orense à Alicante. L’association des jeunes entrepreneurs de la province, Jovempa Alicante, organise une journée entièrement consacrée aux débouchés commerciaux et aux projets d’investissement entre les deux territoires. Le coup d’envoi est fixé à midi.

L’initiative cible deux publics complémentaires. D’un côté, les sociétés alicantines qui lorgnent le marché algérien sans toujours en maîtriser les codes. De l’autre, les porteurs de projets en quête de capitaux étrangers. Entre ces deux groupes, les organisateurs espèrent faire naître des relations durables plutôt que de simples transactions ponctuelles.

Un programme centré sur les réalités du marché algérien

Quatre thématiques structurent les interventions de la journée. Le fonctionnement concret du marché algérien ouvrira les débats, suivi d’un décryptage des critères que retiennent les investisseurs algériens lorsqu’ils examinent un dossier alicantin.

Les volets fiscal, juridique et financier occuperont une place centrale, avant un tour d’horizon des leviers de croissance disponibles : montages financiers, accords commerciaux, rachats d’entreprises et alliances stratégiques.

Pour éclairer ces sujets, Jovempa a réuni un quatuor d’intervenants aux profils croisés. Amina Amirouche (CEMRA) et Khalil Ben Abdallah (CARTAGOS Consulting) apporteront leur connaissance du terrain, tandis que l’avocate Nachida Maich traitera des questions liées au droit des étrangers et des affaires. L’économiste Javier Sanz de Acedo, du cabinet Miguel López International Lawyers, complétera ce panel.

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La mairie d’Alicante reçoit les chefs d’entreprise algériens

Vingt-quatre heures avant l’ouverture du forum, soit le jeudi 5 novembre, la municipalité d’Alicante organise sa propre réception. Les chefs d’entreprise algériens y rencontreront les principales institutions et organisations patronales de la ville. L’objectif est de leur permettre de saisir le fonctionnement de l’écosystème économique local avant d’entamer toute discussion commerciale.

Le networking, véritable colonne vertébrale de la rencontre

Les conférences ne constituent qu’une partie de la journée. L’essentiel se jouera dans les échanges directs entre participants. Chacun pourra présenter sa société, exposer son projet et sonder d’éventuels partenaires. Un cocktail suivi d’un espace de rencontres clôturera la séquence, formule classique mais éprouvée pour prolonger les discussions amorcées en salle.

« Alicante et l’Algérie partagent bien plus qu’une mer », résume Pedro Ponce, président de Jovempa Alicante, qui veut « transformer cette proximité en opportunités d’affaires concrètes » et « ouvrir de nouvelles portes » aux jeunes entrepreneurs des deux rives.

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Jovempa, trois décennies au service des jeunes patrons

Derrière l’événement se tient une structure solidement implantée. Fédérant sept associations comarcales, Jovempa représente environ 1 500 entreprises à l’échelle de la province et affiche trente années d’activité. L’association siège à la CEV, la confédération patronale valencienne, et appartient aux réseaux AJECV et CEAJE au niveau national.

Ses programmes phares, les Premios Empresas Inspiradoras et l’Operación Consolida, ciblent respectivement la valorisation des jeunes sociétés exemplaires et l’accompagnement des entreprises durant leurs années les plus fragiles. L’ouverture à l’international prolonge logiquement cette mission.

Le timing paraît favorable. Les échanges économiques algéro-espagnols se densifient, comme l’ont montré les accords signés à Alger autour de la filière des viandes rouges, qui dépassent la simple logique d’importation pour aborder l’élevage et la transformation.

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