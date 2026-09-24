Alger et Madrid préparent un forum d’affaires après leur rencontre à l’ONU

Rendez-vous diplomatique remarqué en marge des travaux onusiens : Ahmed Attaf, ministre d’État et chef de la diplomatie algérienne, a reçu ce jeudi à New York son homologue espagnol José Manuel Albares. Les deux hommes ont dressé un état des lieux des relations Algérie-Espagne et tracé les contours des prochaines échéances bilatérales, à commencer par un sommet attendu dans quelques semaines.

L’entretien intervient alors que les deux capitales multiplient les signaux de rapprochement depuis plusieurs mois. Loin des crispations passées, le ton était à la satisfaction partagée, les deux responsables saluant la trajectoire ascendante empruntée par leurs échanges.

L’énergie et le commerce portent la relance entre Alger et Madrid

Ahmed Attaf et José Manuel Albares ont relevé un point commun : la coopération entre les deux rives progresse à bon rythme. Le secteur énergétique reste le pilier central de cette architecture, complété par des flux commerciaux en nette progression et des projets économiques de plus en plus nombreux.

Ce réchauffement n’est pas apparu du jour au lendemain. Il s’est construit progressivement, notamment lors de la visite officielle de Pedro Sánchez à Alger consacrée au gaz et à l’hydrogène vert, qui avait réuni au palais de la Mouradia les patrons des principaux groupes énergétiques ibériques.

Les chiffres accompagnent ce mouvement. Le volume des transactions entre les deux pays a franchi des seuils inédits, plaçant l’Espagne parmi les partenaires commerciaux majeurs de l’Algérie sur le pourtour méditerranéen.

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Un sommet algéro-espagnol de haut niveau programmé en octobre

Le cœur de la discussion new-yorkaise a porté sur l’organisation de la réunion algéro-espagnole de haut niveau. Fixée au mois d’octobre, cette rencontre doit sceller la nouvelle séquence des rapports bilatéraux et déboucher sur des engagements concrets entre les deux gouvernements.

Un forum d’affaires viendra prolonger le volet politique. Des opérateurs économiques algériens et espagnols s’y retrouveront pour identifier des projets communs et nouer des partenariats industriels. Les milieux patronaux des deux pays avaient déjà ouvert la voie : le rapprochement entre le CREA et les organisations patronales espagnoles s’est traduit par la signature d’un mémorandum d’entente destiné à structurer les investissements croisés.

Cette méthode, associer sommet politique et rencontre d’entrepreneurs, correspond à la ligne suivie depuis plusieurs mois par la diplomatie algérienne. Elle vise à donner une traduction immédiate et mesurable aux annonces officielles, plutôt que de s’en tenir aux déclarations d’intention.

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Le Sahel et le Moyen-Orient dominent le volet régional

Au-delà du bilatéral, les deux ministres ont consacré une partie de leur entretien aux dossiers brûlants. La situation au Sahel a occupé une place centrale. Attaf et Albares se sont accordés sur la nécessité d’approfondir le dialogue politique et de renforcer l’aide au développement, deux leviers jugés indispensables pour ramener de la stabilité régionale.

L’Algérie, par sa position géographique et ses frontières étendues avec plusieurs États sahéliens, revendique depuis longtemps un rôle moteur dans la recherche de solutions politiques. Madrid, de son côté, observe avec attention une zone dont l’instabilité pèse directement sur les flux migratoires vers l’Europe du Sud.

Les derniers développements au Moyen-Orient ont également été passés en revue. Les deux chefs de la diplomatie ont convenu de maintenir un canal de concertation régulier sur les sujets où leurs lectures convergent.

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