Algérie – Espagne en ferry : Baleària offre 30% de réduction sur ses billets

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens désireux de profiter de la saison estivale pour se rendre en Espagne. La compagnie maritime Baléaria annonce le lancement d’une nouvelle promotion sur ses billets de voyage à destination de l’Algérie.

Après avoir annoncé des réductions allant jusqu’à 25 % sur ses traversées maritimes entre l’Algérie et l’Espagne, le transporteur maritime revient avec une nouvelle offre alléchante destinée à trois catégories de voyageurs. Cette nouvelle promotion permettra aux voyageurs de la compagnie de faire des économies importantes durant la saison estivale, connue pour la hausse des prix des billets de voyage.

« Partez comme vous voulez : 2 navires et jusqu’à 5 départs par semaine. Et si c’était votre meilleur été ? Découvrez toutes les réductions que nous avons pour vous et planifiez dès maintenant vos vacances« , écrit la compagnie sur son communiqué.

Baleària annonce jusqu’à 30 % de réduction sur ses billets Espagne – Algérie

Pour la saison estivale, le transporteur maritime mise sur son offre tarifaire pour séduire ses voyageurs. Baleària offre la possibilité de bénéficier de 20%, 25% et de 30% de réduction sur ses billets de voyage entre les deux rives de la Méditerranée.

Pour les passagers, avec ou sans véhicule, qui prévoient de voyager avant le 15 juillet 2025, la compagnie offre la possibilité de faire des économies allant jusqu’à 30% sur leurs billets, notamment en introduisant le code promo « ALGERIE30 ».

Mais ce n’est pas tout. Baléaria offre d’autres réductions pour les personnes voyageant avant le 18 septembre 2025 :

20 % avec le code promo « ALGERIE20 » avec ou sans véhicule ;

avec ou sans véhicule ; 25 % pour les membres et nouvelles inscriptions au Baléaria Club et sur les réservations en cabine.

Pour les personnes voyageant en famille, les enfants bénéficient d’un tarif préférentiel d’à moitié prix, pour les traversées estivales.

Cinq départs par semaine entre l’Algérie et l’Espagne

En plus de ces réductions, le transporteur maritime offre la possibilité de voyager à seulement 90 euros en siège et à 100 euros en cabine partagée. Et ce durant la période allant du 16 juin au 18 septembre 2025. Cette promotion est disponible sur les trajets Espagne – Algérie, dans les deux sens.

Pour assurer le transport de ses voyageurs durant la saison estivale, la compagnie maritime renforce sa flotte et met à disposition de ses clients un nouveau navire, notamment le ROSALIND FRANKLIN. Ainsi, Baleària a tracé un programme de cinq départs par semaine entre ses différentes lignes maritimes.

Pour rappel, Baleària assure la desserte des ports de Mostaganem, d’Oran et d’Alger, au départ de Barcelone et de Valence. Ce programme permettra d’absorber la forte demande sur les billets de voyage sur ce créneau, exprimée par les membres de la diaspora et les voyageurs algériens.

