Algérie – Espagne : après deux ans de tensions, le traité d’amitié réactivé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de réactiver le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération liant l’Algérie et l’Espagne depuis octobre 2002. Cette annonce marque un tournant important dans les relations entre les deux pays, après une période de gel diplomatique qui a duré près de deux ans.

Selon un communiqué officiel, cette décision a été communiquée au ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, à l’occasion de sa visite officielle en Algérie. Cette rencontre a permis aux deux parties d’évaluer l’état des relations bilatérales et d’explorer les perspectives de relance.

Un contexte de crise diplomatique

Pour rappel, l’Algérie avait suspendu ce traité en juin 2022. Cette décision faisait suite au changement de position de Madrid sur la question du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol avait alors exprimé son soutien au plan marocain d’autonomie, une démarche vivement rejetée par Alger.

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Les autorités algériennes avaient estimé que cette position était contraire aux engagements historiques, juridiques et politiques de l’Espagne, considérée comme puissance administrante du territoire jusqu’à l’achèvement du processus de décolonisation sous l’égide de l’ONU. Cette divergence avait entraîné une dégradation notable des relations entre les deux pays, notamment sur les plans politique et économique.

Une volonté de relance et de diversification

Aujourd’hui, la réactivation du traité traduit une volonté commune de tourner la page des tensions. La présidence algérienne souligne que les relations bilatérales connaissent actuellement une dynamique positive, marquée par une volonté de consolidation et de diversification des échanges.

Le traité de 2002 prévoit en effet un renforcement du dialogue politique à tous les niveaux. Il ouvre également la voie à une coopération accrue dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’économie, les finances, l’éducation et la défense.

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Dans un contexte international marqué par des enjeux énergétiques majeurs, cette relance pourrait aussi renforcer le rôle de l’Algérie comme partenaire clé de l’Europe, en particulier pour l’approvisionnement en gaz.

Coopération sécuritaire, scientifique et culturelle

Au-delà des aspects économiques, le traité comprend plusieurs volets importants. Il prévoit notamment une coordination dans la lutte contre l’immigration irrégulière, ainsi qu’un renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays.

Des programmes communs de recherche et de développement dans le domaine des équipements de défense sont également envisagés, illustrant une volonté d’approfondir la coopération sécuritaire.

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Enfin, l’accord accorde une place importante aux échanges scientifiques et culturels. Il encourage la mobilité des étudiants et des chercheurs, tout en favorisant l’apprentissage des langues : l’espagnol en Algérie et l’arabe en Espagne.

Avec cette relance, Alger et Madrid semblent amorcer une nouvelle phase dans leurs relations, basée sur le dialogue et des intérêts mutuels renforcés.