Algérie – Emirats arabes unis : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

La séléction nationale A’ abordera ce vendredi un rendez-vous décisif au stade Al-Bayt de Doha, où elle défiera les Émirats arabes unis pour une place dans le dernier carré de la Coupe arabe de la FIFA Qatar-2025. Leaders du groupe D avec sept points devant l’Irak, les Verts entament ainsi la phase à élimination directe avec l’ambition clairement affichée de poursuivre la route vers un second titre arabe après celui décroché en 2021.

Conscient de la montée du niveau et de l’exigence de ce tournant, le sélectionneur Madjid Bougherra a rappelé que le véritable défi commence maintenant. « Les choses sérieuses débutent. Nous avons accompli notre première mission, mais le plus difficile reste à venir. Les Émirats jouent sans pression », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de garder la même détermination.

Les prestations convaincantes lors du premier tour ont renforcé la confiance au sein du groupe algérien, qui aborde ce quart de finale avec sérénité et ambition. Les coéquipiers de Yacine Brahimi, élu homme du match face à l’Irak, ont montré une progression constante et se montrent déterminés à valider leur billet pour les demi-finales. Le capitaine a d’ailleurs mis en garde contre tout excès de confiance : « C’est une bonne équipe, on a vu ce qu’elle a montré contre le Koweït. Je connais leurs qualités et je sais que ce match sera compliqué. Nous allons l’aborder avec humilité, mais avec l’objectif clair de gagner et de poursuivre l’aventure. »

Situation critique : blessures et incertitudes

Deux incertitudes subsistent cependant dans l’effectif algérien : le milieu offensif Amir Sayoud et le latéral Naoufel Khacef restent diminués par des blessures, leurs présences restent donc en suspens.

En face, les Émirats, coachés par le Roumain Cosmin Olaroiu, ont décroché leur qualification grâce au revers de l’Égypte face à la Jordanie (3-0) lors de la dernière journée du premier tour. Un scénario inattendu qui leur a permis de rejoindre les quarts de finale.

La rencontre sera arbitrée par le Jordanien Adham Makhadmeh, assisté de ses compatriotes Mohamed Al Kalaf et Ahmad Al Roalle. En cas de qualification, l’Algérie retrouvera le Maroc, vainqueur de la Syrie (1-0), pour un derby maghrébin très attendu en demi-finale.

À quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Le match Algérie-EAU sera sans doute suivi avec grand intérêt par les supporters algériens. Le coup d’envoi sera donné en soirée à 20h heure locale, soit 18h heure d’Alger et de Paris.

Le match sera diffusé en clair sur plusieurs chaînes : la Télévision nationale, Al-Kass One, Abu Dhabi 1 et Dubaï Sports 1, toutes disponibles sur le satellite Astra. Le coup d’envoi sera donné à 20h30 heure locale, soit 18h30 à Alger et Paris.

