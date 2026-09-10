Algérie – Émirats : Abou Dhabi espère une décision « temporaire »

Quelques heures après l’annonce venue d’Alger, Abou Dhabi a fini par sortir du silence. Les Émirats arabes unis affirment souhaiter que la décision algérienne de trancher les liens diplomatiques garde un caractère « temporaire ». Une formulation prudente, qui contraste avec la fermeté du communiqué publié jeudi 10 septembre 2026 par la diplomatie algérienne.

Les Émirats espèrent une rupture diplomatique réversible

La réaction émiratie tient en une phrase courte mais lourde de sens : Abou Dhabi dit se tourner vers l’hypothèse d’un gel provisoire, et non d’un divorce définitif. Aucune contre-mesure n’a été annoncée dans l’immédiat, ni expulsion croisée de diplomates, ni riposte aérienne.

Cette retenue apparente s’explique aisément. La rupture diplomatique décidée par l’Algérie prend Abou Dhabi de court sur la forme, sinon sur le fond, tant les signaux d’alerte s’étaient accumulés ces derniers mois. Les autorités émiraties privilégient donc le registre de l’apaisement plutôt que celui de la confrontation ouverte.

Du côté algérien, le ton est tout autre. Le ministère des Affaires étrangères parle d’un aboutissement, pas d’une parenthèse. Les raisons avancées par Alger pour justifier cette rupture historique évoquent des voies bilatérales définitivement épuisées.

À LIRE AUSSI : Air Algérie : la reprise des vols directs vers Moscou se précise

L’ambassadeur émirati notifié et sommé de partir sous 48 heures

Le représentant d’Abou Dhabi a été convoqué jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères. Il y a reçu notification officielle de la décision. Un délai de 48 heures lui a été signifié pour s’y conformer, précise le communiqué officiel.

La diplomatie algérienne insiste sur la chronologie. Selon elle, les mises en garde adressées à Abou Dhabi ont été nombreuses, répétées, et restées sans effet. Le texte dénonce des agissements provocateurs ayant franchi le seuil de l’acceptable entre deux États souverains. C’est ce constat qui a scellé la fin des relations entre Alger et Abou Dhabi.

Rien n’a filtré, en revanche, sur le sort réservé à la représentation algérienne aux Émirats. La question du personnel consulaire et des ressortissants installés dans les deux pays reste également en suspens.

Le ciel algérien se referme sur les appareils émiratis

Et la rupture n’est pas que diplomatique : elle prend aussi une dimension aérienne spectaculaire. À partir du vendredi 11 septembre, le survol du territoire algérien est désormais interdit à tous les aéronefs émiratis, qu’il s’agisse de vols commerciaux ou militaires. Le ministère de la Défense nationale a détaillé la mesure dans un communiqué distinct.

Une dérogation subsiste toutefois. Les liaisons commerciales émiraties desservant l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger continueront d’être assurées jusqu’à la fin de l’année en cours, date d’expiration du contrat en vigueur. Passé ce terme, plus rien n’est garanti. La fermeture de l’espace aérien aux avions émiratis donne ainsi à la crise une traduction très concrète.

Alger connaît bien ce levier. Le pays l’avait actionné à l’encontre du Mali, avant que la détente ne conduise à la normalisation entre Alger et Bamako durant l’été.

À LIRE AUSSI : Algérie-Espagne : Tebboune bientôt reçu par Felipe VI pour sa première visite d’État à Madrid ?

Tebboune avait multiplié les avertissements envers Abou Dhabi

Le président Abdelmadjid Tebboune n’avait jamais caché son exaspération. À plusieurs reprises, il a évoqué publiquement l’éventualité d’une coupure des canaux diplomatiques, employant même un vocabulaire dépréciatif pour désigner la monarchie du Golfe.

En juillet dernier, le chef de l’État avait été particulièrement direct devant la presse. Il assurait disposer de preuves d’une influence néfaste, affirmant que partout où cet acteur s’implante, le sang finit par couler. Son souhait, résumait-il alors, était que ces ingérences s’éloignent des frontières algériennes.

Les médias nationaux, eux, pointent depuis longtemps un activisme émirati en Libye et dans le Sahel. L’été a par ailleurs été marqué par une vague de désinformation, ce qui avait nourri les spéculations sur une possible rupture des relations diplomatiques avec les Émirats bien avant l’annonce officielle.

Reste désormais à savoir si l’espoir formulé par Abou Dhabi trouvera un écho. Pour l’instant, Alger n’a évoqué aucune condition ni aucun calendrier de retour à la normale.

À LIRE AUSSI : Le conseiller de Trump reçu par Tebboune : Washington veut élargir le partenariat