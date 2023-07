Algérie – Égypte : Tebboune et El-Sissi échangent via un appel téléphonique

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue égyptien Abdel Fattah El-Sissi se sont mis d’accord pour tenir une réunion lors d’un appel téléphonique, selon un communiqué de la présidence algérienne.

Lors de cet appel, les deux présidents ont échangé des points de vue sur des questions d’intérêt commun entre les deux pays frères. Ils ont également discuté de questions régionales et internationales.

Cette réunion entre les présidents Tebboune et El-Sissi a été prévue afin de poursuivre les discussions et les échanges sur ces sujets importants.

Il convient de noter que la dernière rencontre entre les deux dirigeants remonte au 1er novembre lors du sommet de la Ligue des États arabes organisé par l’Algérie.

Joe Biden adresse un message à Tebboune

Le président américain a adressé un message de félicitations au président algérien à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance de l’Algérie.

Dans ce message, le président Joe Biden a transmis ses meilleurs vœux au président Tebboune et au peuple algérien au nom du peuple américain. Il a souligné l’importance de la coopération entre les deux pays et s’est réjoui de l’adhésion future de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies.

Biden a également mis en avant le partenariat solide entre l’Algérie et les États-Unis, contribuant à promouvoir la paix et la prospérité pour les deux nations. Il a exprimé sa volonté de travailler ensemble pour relever les défis en matière de sécurité régionale, notamment la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

Enfin, le président Biden s’est engagé à renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays. De son côté, le président Tebboune a envoyé un bouquet de fleurs à l’occasion de la journée de l’indépendance des États-Unis d’Amérique.