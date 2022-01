Algérie – Egypte : rencontre entre Lamamra et Al-Sissi

Bien qu’ils soient deux des plus éminents pays africains, les relations entre l’Algérie et l’Égypte ne sont plus ce qu’elles étaient lors des années 70, et encore moins aux débuts des années 60, quand le défunt Benbella ne ratait pas une occasion d’afficher son admiration pour Nasser.

Les derniers bouleversements géopolitiques que la région africaine subit dernièrement, ont apparemment poussé les deux pays à effectuer plus de rapprochements.

C’est ce dont témoigne la visite que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté algérienne à l’étranger, Ramtane Lamamra, a opéré hier en Égypte, une visite qui s’est conclu sur une rencontre avec le président Égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Lamamra transmet un message de Tebboune à Al-Sissi

Ramtane Lamamra, selon un communiqué de son département, a transmis au président Égyptien un message du président Tebboune.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les relations bilatérales historiques fondées sur la coopération et la solidarité, fait savoir le communiqué, qui ajoute que les deux responsables se sont penchés sur les perspectives du renforcement des liens entre les deux pays dans divers domaines.

Entre l’Algérie et l’Égypte, il y a surtout le sujet du sommet arabe qui se tiendra au mois de mars prochain à Alger, et que l’Algérie veut réussir coute que coute, notamment dans un contexte d’escalade avec le voisin marocain. La présence de l’Égypte représentée par son président, constitue un atout de taille. La crise en Libye a été également mise sur la table, entre Lamamra et Al-Sissi.

Pour conclure, le président Al-Sissi a chargé le ministre Lamamra de transmettre ses salutations chaleureuses et fraternelles au président Abdelmadjid Tebboune, exprimant son souhait de le rencontrer et à poursuivre le partenariat stratégique algéro-égyptien afin de réaliser les aspirations des deux peuples et renforcer les relations constructives des deux pays.