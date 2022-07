Algérie – Égypte : entretien téléphonique entre Tebboune et Al-Sissi

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce vendredi, 8 juillet ; un appel téléphonique de son frère, le Président égyptien, Abdel Fettah al-Sissi ; a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

À l’occasion de la célébration de l’Aïd al-Adha ; le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu au téléphone avec son homologue égyptien ; Abdel Fettah al-Sissi.

Ainsi, au cours de cet entretien téléphonique ; les deux Chefs d’États ont échangé leurs vœux à l’occasion de l’Aïd al-Adha ; et ont exprimé leurs meilleurs vœux pour les deux peuples frères, Algérien et Égyptiens, pour davantage de quiétude et de prospérité ; a encore indiqué le même communiqué.

Il convient de rappeler que le Président Tebboune a aussi reçu l’appel téléphonique de frère ; son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar. Qui l’a félicité du succès de la 19ᵉ édition des JM Oran 2022. Par ailleurs ; l’Émir du Qatar a également adressé ses meilleurs vœux à l’occasion du 60ᵉ anniversaire de l’indépendance ; et la célébration de l’Aïd al-Adha.

Algérie – Égypte : Al-Sissi invite Tebboune au Sommet des leaders du monde

Le 30 juin dernier ; le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ; a reçu le Premier Ministre de la République arabe d’Égypte, Moustafa Madbouli ; au siège de la Présidence.

En marge de cette rencontre, le Premier Ministre égyptien a remis au Président Tebboune l’invitation de son homologue égyptien, le Président Abdel Fettah al-Sissi ; pour assister au Sommet des leaders du monde en novembre prochain.

En effet ; le prochain Sommet des leaders du monde se déroulera les 7 et 8 novembre prochains à Charm El-Cheikh (Égypte). Et ce, en marge de la 27e Conférence internationale de l’ONU sur les changements climatiques (COP 27).