Algérie – Égypte : ce qu’a dit Belaili avant le match

Quelques heures seulement nous séparent du lancement du coup d’envoi de la rencontre footballistique tant attendue, qui réunira l’équipe nationale A’ à son homologue égyptienne, dans le cadre de la Coupe Arabe, à Doha au Qatar.

À cet effet, la star de l’équipe nationale, Youcef Belaili, a exprimé sa volonté, mais aussi sa détermination, lui et ses coéquipiers, à remporter les trois points de la victoire.

Dans des déclarations accordées aux médias qataris, l’ailier gauche des Fennecs a déclaré que lui et ses coéquipiers affronteront l’équipe égyptienne aujourd’hui dans le but de gagner et de se qualifier en tête du groupe D pour les quarts de finale de la Coupe Arabe au Qatar.

» Le match face à l’Égypte est spécial » (Belaili)

Le joueur algérien du Qatar SC a souligné que la rencontre contre l’équipe égyptienne est assez spéciale, et qu’elle sera difficile et forte.

En outre, Youcef Belaili n’a pas nié que les Pharaons ont d’excellents joueurs, ce qui est le cas également pour l’Algérie. Ce dernier a mis l’accent que la victoire sera la part de l’équipe organisée et la plus forte sur le rectangle vert.

Par ailleurs, le natif d’Oran a dévoilé qu’il était sur le point de porter les couleurs du club égyptien, Al Ahly, avant de dessiner son adhésion au Qatar. Il a révélé à cet effet : » c’est vrai, j’ai reçu des offres de la part des clubs Al Ahly et Zamalek avant de déménager à l’équipe qatarie « .