Algérie – Égypte : Bougherra s’exprime sur l’importance du match

À la veille de la finale du groupe D de la Coupe Arabe qui opposera l’équipe nationale A’ et son homologue égyptienne, les Verts sont déterminés et motivé plus que jamais.

Présent en conférence de presse à cet effet, le sélectionneur national Madjid Bougherra, a abordé plusieurs sujets et a traité plusieurs points.

En effet, ledit entraineur a tout d’abord commencé à parler des précédentes confrontations, où il a déclaré : » nous sommes satisfaits de notre parcours jusque-là « .

» Il nous reste désormais un match de haut niveau pour terminer premiers face à l’Égypte. Tout est là pour continuer à progresser « , poursuive-t-il.

» Les évènements de 2009 font désormais du passé » (Bougherra)

Dans le même chapitre, Bougherra s’est exprimé conscient quant à l’importance de la rencontre de demain soir, dont le coup d’envoi est prévu à 20 heures (heure algérienne) : » on a toujours affronté l’équipe égyptienne dans des matchs décisifs, il y a une rivalité sportive importante. C’est un match qui doit se jouer sur l’état d’esprit avant tout, nous devrons faire preuve d’une solidarité extrême même si l’aspect tactique reste bien-sûr important « .

Lors de la même conférence de presse, le coach a également abordé le sujet relatif aux évènements de 2009, où il a souligné que ces derniers ne font plus partie de son présent : » pour moi, ce qui s’est passé en 2009, c’est définitivement du passé « .

Par ailleurs, Bougherra a précisé : » la rivalité sportive entre les deux équipes reste, bien sûr, mais ça reste et ça doit se limiter au domaine sportif. L’Algérie a récemment joué en Égypte sans problème et avec même un trophée au bout « .