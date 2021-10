Algérie – Djibouti : la CAF tranche entre l’Egypte et le Maroc

Le prochain match des hommes de Belmadi, qui va les opposer à la sélection de Djibouti, soulève ces derniers jours bien des interrogations. Alors qu’il était convenu que la rencontre se joue en pelouse égyptienne, la fédération de Football de Djibouti a insisté pour qu’elle puisse affronter l’Algérie au Maroc.

Cette requête faite avec beaucoup d’insistance, a irrité plus d’un. Beaucoup d’encre a coulé, sur les réseaux sociaux notamment. Des raisons politiques ont été évoquées, et la fédération de Football de Djibouti a été accusée de corruption.

Pour mettre un terme au débat, la CAF a décidé d’intervenir. La Confédération Africaine de football a, en effet, sévèrement averti la fédération de Djibouti, et lui a ordonné d’arrêter d’envoyer des « demandes insistantes » dans « un laps de temps très court », pour transférer le match contre l’Algérie de l’Égypte vers le Maroc.

La rencontre se jouera en Égypte

La CAF, sort de son silence et tranche à propos du pays ou se jouera la rencontre Algérie – Djibouti. La Confédération Africaine de Football (CAF) a assuré à la fédération djiboutienne que le match qui entre dans le cadre du cinquième tour des éliminatoires d’Afrique pour la Coupe du monde se jouera en Égypte, et non pas au Maroc.

Il est à noter que le ministère des Sports de Djibouti avait ouvert une enquête à propos de plusieurs violations commises par la fédération locale de football. Les responsables ont été notamment accusés de corruption. Pour rappel, Lors du match aller, l’Algérie a pu battre le Djibouti par un lourd score de 8 buts à zéro.