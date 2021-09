Algérie – Djibouti : chaînes et sites qui diffusent le mach

Les Fennecs s’apprêtent à affronter aujourd’hui, le 02 septembre 2021, les Requins de la mer rouge. Le match Algérie-Djibouti, le premier pour les verts dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde qui aura lieu en 2022 au Qatar, sera transmis sur 3 chaînes.

Les supporteurs des champions d’Afrique veulent tous, sans le moindre doute, savoir quelle chaîne va diffuser le match Algérie Djibouti. Pour le plus grand bonheur des fans, le match sera diffusé sur deux chaînes télé, mais aussi sur une chaîne Youtube.

Le match Algérie-Djibouti sera diffusé à 20 H, en direct sur la chaîne terrestre de l’ENTV, mais aussi sur la chaîne française L’Équipe TV Live, et enfin sur la chaîne YouTube FIFA TV. Les supporters de l’équipe nationale Algérienne peuvent donc faire le choix entre ces trois options pour se délecter de la performance des joueurs de Belmadi contre l’équipe de Djibouti, classée à la 182e place par la FIFA.

Mission facile pour Belmadi ?

L’Algérie, championne d’Afrique, est classée à la 30ᵉ position par la FIFA. Malgré cela, Belmadi Djamel, le sélectionneur national, lors de la conférence qu’il a tenu hier au Centre technique de Sidi-Moussa, s’est montré assez prudent, bien que confiant dans le potentiel de ses joueurs.

« On va jouer avec le même sérieux comme s’il s’agissait d’une finale de Coupe du monde », a lâché hier Belmadi. Le sélectionneur national a toutefois affirmé que « notre équipe a réussi un record de 27 matchs sans défaite, et ça, ce n’est pas le fruit du hasard. Ça prouve qu’il y a du travail et beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons »

Pour faire face à l’équipe de Djibouti, Belmadi compte « continuer à travailler avec le même sérieux ». Le sélectionneur national a toutefois poussé un énorme coup de gueule contre l’état de la pelouse du stade de Blida, Mustapha Tchaker, qui va accueillir le match.