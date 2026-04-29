Algérie : Des bourses d’études en Chine pour les professionnels de ce secteur

Dans le cadre du renforcement des liens historiques entre Alger et Pékin, le ministère de la Santé lance un programme de bourses d’études de longue durée en République Populaire de Chine. Cette initiative, pilotée par la Direction de la formation, vise à propulser les compétences médicales et paramédicales algériennes vers de nouveaux standards technologiques.

Ce programme de coopération bilatérale se concentre sur deux spécialités de pointe, essentielles pour la modernisation de la gestion hospitalière et des soins techniques en Algérie.

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Deux masters spécialisés à Guangzhou

Les candidats sélectionnés suivront un cursus de haut niveau s’étalant du 1er septembre 2026 au 1er juin 2028. La formation se déroulera au sein de deux institutions prestigieuses : la Southern Medical University de Guangzhou et l’École des sciences infirmières Xiangya.

Ce programme de coopération s’articule autour de deux parcours d’excellence : un Master en Santé Publique, destiné à consolider les capacités stratégiques et de gestion au sein du secteur, ainsi qu’un Master en Pratique Infirmière Avancée et Technologie Médicale, conçu pour permettre aux professionnels de maîtriser les toutes dernières innovations en matière de soins et d’équipements médicaux de pointe.

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Critères de sélection et profil des candidats

Pour garantir la réussite de ce transfert de compétences, le ministère a fixé des conditions d’accès rigoureuses :

Niveau académique : Être titulaire d’une licence.

: Être titulaire d’une licence. Expérience : Justifier de plus de trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur.

: Justifier de plus de trois ans d’expérience professionnelle dans le secteur. Âge : Avoir moins de 45 ans.

: Avoir moins de 45 ans. Langue : Une maîtrise parfaite de l’anglais est exigée (IELTS ≥ 6,5 ou TOEFL ≥ 80).

: Une maîtrise parfaite de l’anglais est exigée (IELTS ≥ 6,5 ou TOEFL ≥ 80). Santé : Être en excellente santé (les femmes enceintes ne peuvent participer en raison des contraintes liées à la période de formation).

Modalités d’inscription et calendrier

Le dossier de candidature doit inclure, outre les diplômes et CV, deux lettres de recommandation et une lettre de motivation rédigées en anglais.

La Direction de la formation a instruit l’ensemble des directions de la santé, des centres hospitaliers et des instituts de formation paramédicale de diffuser cet appel à candidatures à grande échelle. L’objectif est de permettre aux cadres les plus méritants de postuler.

Attention à l’échéance : Les dossiers de pré-qualification doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse dédiée avant le 4 mai 2026.

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Ce programme marque une nouvelle étape dans la stratégie du ministère de la Santé visant à intégrer l’expertise internationale au sein de la gestion locale, afin de bâtir une organisation sanitaire plus résiliente et technologiquement avancée.