6 Md $ pour l’Algérie : De l’aluminium à l’agriculture, le Lion Groupe Malaysia débarque

Le groupe malaisien « Lion » a manifesté un intérêt marqué pour investir en Algérie dans divers secteurs, notamment l’industrie de l’aluminium, l’agriculture et les mines.

Cette annonce a été faite par le PDG du groupe, Tan Sri William Cheng, à l’issue d’une audience avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

« Je suis venu dans le but d’investir en Algérie et d’explorer les opportunités nous permettant d’élargir nos activités dans l’industrie de l’aluminium dans un premier temps, avant de se lancer dans des projets agricoles ou miniers », a déclaré M. Cheng.

Cette rencontre, qui s’est tenue à la Présidence, a été l’occasion pour les deux parties d’échanger sur les opportunités d’investissement en Algérie. « Lors de la rencontre avec le président de la République, nous avons échangé les vues et examiné les opportunités d’investissement », a souligné le PDG de Lion Group Malaysia.

L’industrie de l’aluminium semble être une priorité pour le groupe malaisien. M. Cheng a précisé que son entreprise souhaitait d’abord développer ses activités dans ce secteur avant d’envisager d’autres projets.

Cette annonce fait suite à une précédente déclaration du directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, qui avait révélé le 3 juin 2024 qu’un « mégaprojet » de 8 milliards de dollars américains était en préparation.

Cette audience s’est déroulée en présence de plusieurs ministres, notamment le ministre d’Etat, ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkabe, et le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb ainsi que le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI).

Cette mobilisation démontre la détermination des autorités algériennes à accompagner les investisseurs étrangers dans leurs projets.

Lion Group Malaysia s’implante en Algérie : de l’aluminium aux projets agricoles

Le projet d’envergure est appelé à jouer un rôle moteur dans la diversification de l’économie algérienne et la création de nombreux emplois. Il témoigne de la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel du pays et de la volonté des autorités de mettre en place un environnement propice aux affaires.

L’implantation de Lion Group en Algérie s’inscrit dans une dynamique plus large d’ouverture de l’économie et d’attraction d’investissements étrangers. Le pays dispose de nombreux atouts pour séduire les investisseurs, notamment des ressources naturelles abondantes, une main-d’œuvre qualifiée et une position géographique stratégique.

Notons que le géant asiatique Lion Group, né dans les années 30, étend son empire à travers l’Asie. Présent dans six pays, de la Malaisie au Laos, ce conglomérat aux multiples facettes engrange plus de 2,47 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Du commerce de détail à l’exploitation minière, en passant par l’immobilier, Lion Group est un véritable mastodonte économique, employant plus de 11 000 personnes.

Les prochaines semaines devraient apporter de nouvelles précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce mégaprojet et sur les autres investissements que Lion Group envisage de réaliser en Algérie.