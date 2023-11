Voici le cumul des précipitations (en mm) par wilaya après les 3 jours de pluie

Après plusieurs mois d’une terrible sécheresse, de nombreuses wilayas, notamment du centre et de l’est de l’Algérie, ont renoué la semaine dernière avec la pluie et la neige, au plus grand bonheur des Algériens !

Cet épisode de précipitations qui a duré trois jours et quatre nuits (du mardi 21 au vendredi 24 novembre) a permis de renflouer, un tant soit peu, les barrages qui étaient presque à sec et d’arroser les terres agricoles.

Mais quelle est, précisément, la quantité totale de pluie qui est tombée dans chaque wilaya ? M. Malek Abdesselam, docteur en hydrogéologie et professeur à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, a répondu à cette question.

Voici le bilan du cumul des précipitations (pluie et neige) par wilaya en millimètres (épisode du 21/11 au 24/11) que Dr Abdesselam a partagé sur page Facebook (en notant que 1 mm de pluie équivaut à 1 L d’eau par m2 de surface) :