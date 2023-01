Algérie – Cuba : Tebboune achemine 180 tonnes d’aides alimentaires

Selon un communiqué du Croissant rouge algérien, 180 tonnes de produits alimentaires divers seront fournies à Cuba, précisant que ce don sera acheminé à ce pays ami aujourd’hui, le dimanche 29 janvier 2023.

Le Croissant-Rouge précise que l’opération intervient en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et sous la supervision de la Présidente du Croissant rouge algérien, Ibtissem Hamlaoui, précisant aussi que l’initiative vise à apporter assistance au peuple cubain qui vit des moments difficiles, suite aux dégâts considérables provoqués, fin décembre dernier, par le passage d’un violent ouragan classé catégorie 3 par les spécialistes en météorologie.

Ainsi, l’Algérie veille à renforcer ses liens avec Cuba, qui s’est toujours tenue aux côtés du peuple algérien durant la guerre de libération nationale, mais aussi après l’indépendance de l’Algérie.

Le président cubain reçu par Tebboune en novembre passé

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait reçu le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, le 17 novembre passé, qui était en visite officielle en Algérie.

Les deux présidents se sont entretenus, en présence du ministre des Affaire Etrangères, Ramtane Lamamara, du Directeur du cabinet de la présidence de la république, Abdelaziz Khellaf, et du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Suite à cette rencontre, le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue cubain ont tenu une conférence de presse, lors de laquelle, le chef de l’Etat a déclaré la décision d’annuler tous les avantages de l’endettement de Cuba et de reporter le remboursement de l’endettement pour la soulager économiquement.

Tebboune a également déclaré que l’Algérie offrira une centrale solaire à Cuba, et qu’elle va la réapprovisionner en carburant. De plus il a été convenu de créer un certain nombre de sociétés mixtes entre les deux pays. Pour conclure, le président de la république a aussi annoncé que les deux pays se sont mis d’accord avec pour fabriquer ensemble des médicaments.