Algérie : coucher de soleil à Tamanrasset, une expérience enivrante

La fin d’année approche à grands pas ! Il ne reste plus que quelques jours pour faire nos adieux à 2022. Actuellement, une seule question vient à l’esprit : où passer cette période magnifique de l’année ! Loin des lumières parisiennes et l’extravagance de Dubaï, Tamanrasset reste le meilleur choix pour passer une expérience inédite au cœur de l’immense Sahara algérien !

Bien que cette destination soit relativement peu connue mondialement, la ville-oasis accueille annuellement un nombre non négligeable de visiteurs locaux ou même ceux venant de l’étrangers. On notera que la région de Tamanrasset couvre une superficie de plus d’un million de kilomètres carrés. La capitale du Hoggar se situe à 1.981 Km au sud de la capitale du pays Alger.

En effet, ce monde vaste a été témoin de plusieurs civilisations humaines qui se sont succédé dans cette région. D’ailleurs, le grand massif du Hoggar remonte à 12.000 ans. Ce relief montagneux comprend également le mont de Tahat Atakor dont la hauteur est de 3.003 mètres. Au sein de ce lieu magique, le passage d’Assekrem ne passe pas inaperçu.

En effet, il s’agit d’un haut plateau qui s’élève à environ 2.800 km d’altitude. Il se situe à environ 80 km de la ville de Tamanrasset. On précisera que l’ascension vers le sommet d’Assekrem est réservée uniquement pour les personnes accompagnées d’un guide touristique qui connaît la région. En louant un véhicule à quatre roues motrices, les visiteurs auront droit à une très belle expérience au milieu d’une belle nature montagnarde.

Voir le coucher de soleil à Tamanrasset : une expérience à ne pas rater

En fait, toute personne ayant visité Tamanrasset était fascinée par le lever et le coucher de soleil de cette ville. En effet, ladite région regorge en son sein de nombreux paysages qui font vibrer l’âme. Cependant, le coucher et le lever de soleil à Tamanrasset reste la meilleure partie du voyage. Sur les hauteurs des montagnes de la région, caméras et smartphones dans les mains, les touristes s’apprêtent passionnément à voir le coucher de soleil à Tamanrasset.

Après quelques minutes de suspens, le soleil se couche laissant place ainsi au crépuscule. Entourés des montagnes rougeâtres, les aventuriers admirent la coloration du ciel en orange ! Après avoir documenté ces moments formidables, les visiteurs de Tamanrasset se réunissent autour d’un feu, car la soirée n’est pas encore finie. Eux qui devront vivre encore une fois cette aventure en regardant le lever de soleil !

En attendant que l’aube vienne, les visiteurs sirotent du thé, en apprenant plus d’informations sur l’histoire de la région. En effet, les habitants de Tamanrasset n’hésitent une seconde à raconter les secrets des Touareg. Ainsi que l’histoire de leur reine Tinhinane qui a régné depuis plusieurs siècles. Dans ce sillage, on rappellera que ce site désertique a été classé comme étant une réserve naturelle nationale en Algérie depuis 1978. L’année suivante, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture « UNESCO » a classé cette région au patrimoine mondial.

De sa part, le gouvernement algérien vise à atteindre 11 millions de touristes d’ici 2030. À cet effet, l’Algérie a redoublé d’efforts à cet égard. Et ce, afin de faire la promotion de cette destination et ainsi atteindre les objectifs fixés.